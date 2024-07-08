ЕС проверит защиту от интернет-терроризма в 2025. В обзор включат реакции на теракты ХАМАС

Обзор ЕС по террористическому контенту в интернете перенесен на более поздний срок, чтобы проанализировать освещение войны между Израилем и ХАМАС.

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Оценка эффективности правил ЕС по борьбе с террористическим контентом в интернете перенесена на 2025 год, чтобы учесть в исследовании нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, сообщаетсяв ответе исполнительной власти ЕС на запрос парламентариев.

Правила борьбы с террористическим онлайн-контентом увидели свет в июне 2022 года. Их задача - обеспечить противодействие использованию социальных сетей и "даркнета" для радикализации, вербовки и подстрекательства к насилию.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, отвечая на вопросы законодателя Патрика Брейера (Германия), уточнила: "Нам важно отразить применение правил с учетом последствий террористической атаки, совершенной ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года".

В ЕС требуют, чтобы интернет-компании принимали меры по предотвращению неправомерного использования своих платформ. Толчком к утверждению правил стали теракты в Крайстчерче (Новая Зеландия) в 2019 году и в Буффало (США) в мае 2022 года, которые транслировались в прямом эфире.

Интернет-провайдеры обязаны удалять террористический контент из сети в течение часа после получения распоряжения от национального контролирующего органа. Власти вправе наказывать платформы за промедление или отказ подчиниться.

Еврокомиссия также имеет полномочия удалять контент в соответствии с Законом о цифровых услугах, который стал применяться к очень крупным онлайн-платформам с прошлого лета. В декабре 2023 года Брюссель ЕС начал проверку в отношении социальной сети X по вопросу о распространении незаконного контента после нападения на Израиль.