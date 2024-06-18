Еврокомиссия скоро предоставит крупным технологическим компаниям рекомендации по защите несовершеннолетних

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Онлайн-платформы в ЕС получат специальные рекомендации по защите несовершеннолетних уже в 2025 году. Об этом представитель Еврокомиссии сообщил в интервью нашему каналу.

Речь идет о работе по линии Закона о цифровых услугах (DSA): Еврокомиссия проводит спонтанные проверки, чтобы выяснить, принимают ли онлайн-ресурсы адекватные меры для защиты самых юных.

Подготовка к публикации рекомендаций ведется в рамках Совета по цифровым услугам, в который входят все регуляторы DSA из стран-участниц. Их ежемесячные встречи начались в феврале с целью упорядочения правоприменения. Подтверждено, что защита несовершеннолетних в интернете - одна из самых срочных задач в этом поле.

Таким образом, ЕС готовит уже второй набор указаний и рекомендаций "бигтеху". В канун евровыборов Брюссель обнародовал соответствующее руководство, чтобы помочь онлайн-платформам и поисковым системам снизить риски дезинформации, вбросов и пропаганды.

В мае Еврокомиссия начала расследование в отношении компании Meta, опасаясь, что ее соцсети Facebook и Instagram могут негативно влиять на молодых, в частности, формируя привыкание к негативному контенту.

Ранее стартовали проверки и в отношении приложения Tik Тok Life. В Брюсселе интересуются, не нарушает ли компания европейские законы, нанося вред психическому здоровью юных.