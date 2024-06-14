На британские выборы идет кандидат от ИИ

На предстоящих выборах в Великобритании баллотируется кандидат от искусственного интеллекта. AI Стив - аватар Стивена Эндакотта, бизнесмена из Брайтона, который представляет его в качестве независимого кандидата.

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В преддверии всеобщих выборов в Великобритании на тамошнем политическом ландшафте появилось новое лицо. На первый взгляд, ситуация обычная, за исключением одного - вы не сможете увидеть Стива, так зовут новичка, потому что он - аватар, созданный искусственным интеллектом. А вот Стив Эндакотт, напротив - человек вполне реальный, и именно он стоит за инициативой. Предприниматель с юга Англии, Эндакотт хочет, чтобы одноименный аватар представлял его избирательный округ в Палате общин. "Я создаю собственную партию, разочаровавшись в отсутствии контакта других партий с британской общественностью, - пояснил он в соцсетях. - Постараюсь использовать технологии, чтобы напрямую связаться с мнением моих избирателей".

Чего хочет общество?

На сайте ИИ Стива пользователей просят ответить на вопрос, хотят ли они пополнить команду "творцов", помогая разработать новую политику. Если да, то то надо нажать на кнопку "Поговорить с ИИ Стивом", а затем предоставить некоторые личные данные. Стив обещает включать предложения и запросы людей в свою программу. "Вам не нужно ничего знать об искусственном интеллекте, ведь все, что от вас требуется - просто нажать кнопку для общения с аватаром", - уточняет в своем заявлении Эндакотт.

В предвыборных бюллетенях новичка определят как АI Стива. Он - продукт компании Neural Voice, специализирующейся на голосовых решениях, где Эндакотт является председателем. По словам Джереми Смита, соучредителя фирмы, AI Стив может вести до 10000 разговоров одновременно.

На данном этапе робот набирает пожелания и отзывы общественности (пока там доминируют вопросы, касающиеся конфликта на Ближнем Востоке и местных проблем, таких как сбор мусора). Затем, в случае избрания, физически в парламент отправится Эндакотт; он обещает голосовать, основываясь на прямой обратной связи, которую получает его платформа ИИ.

Великобритания имеет опыт выдвижения сатирических персонажей во время избирательных циклов. Лорд Бакетхэд -_ "ведроголовый" в дословном переводе - участвовал в четырех кампаниях. А придуманный британским комиком Джоном Харви злодей граф Бинфейс баллотировался на выборах мэра в 2024 году.