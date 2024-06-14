EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

На британские выборы идет кандидат от ИИ

Стив Эндакотт говорит, что использует аватар искусственного интеллекта, чтобы лучше общаться с потенциальными избирателями на выборах в Великобритании
Стив Эндакотт говорит, что использует аватар искусственного интеллекта, чтобы лучше общаться с потенциальными избирателями на выборах в Великобритании Авторское право Steve AI
Авторское право Steve AI
By Anna Desmarais
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На предстоящих выборах в Великобритании баллотируется кандидат от искусственного интеллекта. AI Стив - аватар Стивена Эндакотта, бизнесмена из Брайтона, который представляет его в качестве независимого кандидата.

РЕКЛАМА

В преддверии всеобщих выборов в Великобритании на тамошнем политическом ландшафте появилось новое лицо. На первый взгляд, ситуация обычная, за исключением одного - вы не сможете увидеть Стива, так зовут новичка, потому что он - аватар, созданный искусственным интеллектом. А вот Стив Эндакотт, напротив - человек вполне реальный, и именно он стоит за инициативой. Предприниматель с юга Англии, Эндакотт хочет, чтобы одноименный аватар представлял его избирательный округ в Палате общин. "Я создаю собственную партию, разочаровавшись в отсутствии контакта других партий с британской общественностью, - пояснил он в соцсетях. - Постараюсь использовать технологии, чтобы напрямую связаться с мнением моих избирателей".

Чего хочет общество?

На сайте ИИ Стива пользователей просят ответить на вопрос, хотят ли они пополнить команду "творцов", помогая разработать новую политику. Если да, то то надо нажать на кнопку "Поговорить с ИИ Стивом", а затем предоставить некоторые личные данные. Стив обещает включать предложения и запросы людей в свою программу. "Вам не нужно ничего знать об искусственном интеллекте, ведь все, что от вас требуется - просто нажать кнопку для общения с аватаром", - уточняет в своем заявлении Эндакотт.

В предвыборных бюллетенях новичка определят как АI Стива. Он - продукт компании Neural Voice, специализирующейся на голосовых решениях, где Эндакотт является председателем. По словам Джереми Смита, соучредителя фирмы, AI Стив может вести до 10000 разговоров одновременно.

На данном этапе робот набирает пожелания и отзывы общественности (пока там доминируют вопросы, касающиеся конфликта на Ближнем Востоке и местных проблем, таких как сбор мусора). Затем, в случае избрания, физически в парламент отправится Эндакотт; он обещает голосовать, основываясь на прямой обратной связи, которую получает его платформа ИИ.

Великобритания имеет опыт выдвижения сатирических персонажей во время избирательных циклов. Лорд Бакетхэд -_ "ведроголовый" в дословном переводе - участвовал в четырех кампаниях. А придуманный британским комиком Джоном Харви злодей граф Бинфейс баллотировался на выборах мэра в 2024 году.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

YouTube и X не справились с противодействием дезинформации перед евровыборами - доклад

Apple включилась в гонку ИИ и объявила о партнёрстве с OpenAI

Маск официально разрешил порно в X

роботы Искусственный интеллект Политика Великобритании