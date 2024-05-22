By Euronews

Британский премьер Риши Сунак объявил о проведении всеобщих выборов четвертого июля

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Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил о проведении всеобщих выборов четвертого июля. Ранее Сунак получил разрешение монарха распустить парламент 30 мая.

Обращаясь к британцам Сунак говорил о внутренних проблемах страны и вопросах безопасности. Он затронул темы, касающиеся экономики, миграции и войны в Украине.

"Враждебные государства используют миграцию в качестве оружия, чтобы поставить под угрозу целостность наших границ", - заявил британский премьер-министр.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:"Я докажу, что консервативное правительство не поставит под угрозу экономическое положение страны".

По словам главы правительства, пришел момент решить, каким будет будущее Великобритании. Сунак заявил, что у его кабинета есть четкий план и предложил британцам ответить на вопрос: "Кому вы доверяете?"

Сунак сказал, что в течение следующих нескольких недель он будет бороться за каждый голос избирателей.

Лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер заявил, что объявления о проведении выборов ждала вся страна. "Пришло время изменить общество и государство". Стармер называл избирательную кампанию возможностью обеспечить лучшее будущее.

Кир Стармер, лидер лейбористов Victoria Jones/PA

Кир Стармер, лидер лейбористов: "Голосовать за лейбористов — это голосовать стабильность. Если консерваторы получат еще пять лет, они будут вправе продолжать в том же духе. Ничего не изменится".

Стармер уверяет, у лейбористов есть долгосрочный план восстановления страны, который обеспечит экономический рост, безопасность границ, и сократит счета британцев.

Последние всеобщие парламентские выборы проходили 12 декабря 2019 года. Тогда победу на них одержала Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном. Консерваторы получили 365 мест из 650 в Палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.