В прошлом году технологический гигант получил штраф за защиту данных во Франции за мониторинг активности сотрудников.

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Профсоюзы из 11 стран ЕС обратились в органы по защите данных по всему блоку с просьбой провести расследование практики слежки за данными Amazon, говорится в письме, с которым сегодня (7 мая) ознакомился Euronews.

Профсоюзные лидеры из европейских стран, где на складах Amazon работает значительное число работников, включая Австрию, Германию, Ирландию и Испанию, ставят под сомнение использование онлайн-площадкой слежки и алгоритмического управления. Они утверждают, что технологический гигант использует сканеры рук, программное обеспечение для мониторинга активности, видеокамеры, устройства GPS и другие технологии слежения, что негативно сказывается на психическом и физическом здоровье работников.

В связи с этим профсоюзы просят национальные органы по защите данных последовать примеру Франции. В декабре 2023 года после проведенного расследования Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) наложила на Amazon France Logistique штраф в размере 32 млн евро. Компания была признана нарушившей правила ЕС по защите данных, создав "чрезмерно навязчивую систему" для мониторинга активности и производительности сотрудников, а также наказана за неадекватные протоколы видеонаблюдения.

В 2021 году люксембургский орган по защите данных также оштрафовал Amazon на 746 млн евро за обработку персональных данных в нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR).

Объекты

Оливер Ретиг, региональный секретарь UNI Europa, в своем заявлении для Euronews отметил, что системы управления работниками "подрывают доверие между работниками и руководством, а также свидетельствуют о системном игнорировании наших законов о конфиденциальности".

"Настало время выступить и потребовать от этих транснациональных компаний уважать личные данные работников и их право на достойное рабочее место. Нам нужны решительные действия, чтобы обеспечить полное соблюдение наших законов", - сказал Ретиг.

Письмо пришло в тот момент, когда рынок также оказался под прицелом законодателей ЕС. В прошлом месяце пять политиков-социал-демократов посетили предприятия Amazon в Германии, Италии, Испании и Нидерландах после того, как представителям электронной торговой площадки запретили вход в Европарламент по призыву Комитета по занятости и социальным вопросам (EMPL) из-за того, что компания не явилась на серию слушаний и посещений фабрик в 2021 и 2023 годах.

Во время визитов, которые проводились совместно с представителями профсоюзов, законодатели хотели получить больше информации об условиях труда от сотрудников.

В феврале у Amazon отобрали 14 пропусков в парламент, и до дальнейшего уведомления новые пропуска выдаваться не будут. Сара Тапп, представитель Amazon, сообщила Euronews, что компания по-прежнему открыта для "конструктивного диалога по вопросам, стоящим перед логистической отраслью, и [Amazon] по-прежнему готова взаимодействовать с Комитетом [EMPL]".

В своем блоге, опубликованном в прошлом месяце в связи с открытием операционной инновационной лаборатории Amazon в Италии, Сара Роадс, вице-президент компании по глобальной безопасности и охране труда на рабочем месте, подчеркнула, что компания продолжает уделять особое внимание инвестициям, инновациям и изобретениям в интересах безопасности.

"Сотрудники - это сердце и душа нашей работы, поэтому технологии, которые мы внедряем на наших предприятиях, всегда направлены на то, чтобы служить нашим сотрудникам и делать нашу работу более безопасной. Наши постоянные инвестиции в робототехнику помогают снизить физическую нагрузку на сотрудников и уменьшить количество повторяющихся задач, которые могут привести к травмам, а также помогают им получить новые навыки, которые могут способствовать развитию их карьеры", - сказал Роадс.

С компанией Amazon связались для получения ответа.