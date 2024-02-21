Норвежская компания Aviant расширила свою службу доставки с помощью беспилотников. Теперь её дроны доставляют товары на более дальние расстояния, чем где-либо еще в мире.

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Услуги доставки для местных жителей и туристов на норвежском горнолыжном курорте Лиллехаммер стали гораздо более эксклюзивными.

Норвежская компания Aviant расширила свою службу доставки беспилотниками до 4 000 жителей пригородов Лиллехаммера, сделав её самой дальней в мире.

Жители пригородов могут заказывать доставку через приложение Kyte и получать товары весом до 1,5 кг, такие как лекарства, продукты и блюда из ресторанов. Среднее время доставки составляет 24 минуты.

Радиус действия дронов составляет 17 км, что почти в шесть раз больше, чем у традиционных беспилотников, даже в условиях сурового зимнего климата.

В то время как конкуренция между такими службами доставки, как Uber Eats и Deliveroo, ужесточается, беспилотным системам доставки все еще предстоит нелегкая борьба с законодательными ограничениями и ограничениями воздушного пространства. Однако компания Aviant получила разрешение на работу в воздушном пространстве ЕС в Лиллехаммере.

Дрон может переносить посылки весом до 1,5 кг Aviant

"Это знаменательный момент для автономной беспилотной доставки в Европе: когда преимущества для потребителей и окружающей среды переходят из гипотетической фазы в реальное применение", — сказал генеральный директор и соучредитель компании Aviant Ларс Эрик Фагернес.

Беспилотники, разработанные во время пандемии COVID-19 для доставки медикаментов, могут доставлять грузы даже при сильном ветре до 12 метров в секунду и температуре, которая обычно опускается ниже -15°C.

Беспилотник Aviant выбрасывает на 95% меньше углекислого газа, чем электромобиль.

Беспилотник работает и при температуре ниже нуля по Цельсию Aviant

По словам Фагернеса, беспилотники-доставщики "больше не считаются диковинкой, ограниченной расстоянием и климатом, а являются средством поддержки бизнеса и людей при одновременном сокращении выбросов".

"Мы планируем скорое распространение этих технологий за пределами Норвегии", — подчеркнул он.

Но у Aviant есть конкуренты. Ирландский беспилотный стартап Manna планирует выйти на рынки других европейских стран, а принадлежащая Alphabet компания по доставке грузов дронами Wing работает в Ирландии и Финляндии.