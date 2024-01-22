Идеальная еда для космонавта, по мнению экспертов, очень похожа на то, что можно найти в Instagram-профиле модного гурмана. После длительных исследований австралийские ученые пришли к выводу, что наилучшим свежим питанием для космонавтов станет салат.

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С планированием в будущем полетов в дальний космос вопросы меню становятся все актуальнее. При этом речь идет не столько о формировании запасов, сколько о том, чтобы наладить производство на орбите свежей еды.

"Космические фермы", как их называет исследовательская группа из Университета Аделаиды, имеют ряд ограничений. В документе, опубликованном в декабре, Космическое агентство США Nasa подчеркнуло, что система питания вдали от Земли должна быть организована с учетом минимизации ресурсов. "Масса, объем, время работы экипажа, вода, энергия и отходы - все эти параметры должны быть сведены к минимуму при производстве пище", - говорится в документе.

Соя, капуста и семечки

Австралийские ученые исследовали широкий спектр сельскохозяйственных культур и продуктов животного происхождения, оцениваяразличные комбинации ингредиентов по методу математического моделирования, известному как линейное программирование.

Приоритетом стала устойчивость космической еды. Выбор был сделан в пользу ингредиентов, требующих минимум удобрений, времени и пространства для роста. Учитывался и потенциал переработки отходов.

В результате ученые сформировали вегетарианский набор состоящий из соевых бобов, семян мака, ячменя, капусты, арахиса, сладкого картофеля и семян подсолнечника. Можно ли из этого приготовить что-то вкусное? Команда исследователей разработала вариант блюда в форм салата. Его предложили 4 участникам теста. Один из них был в полном восторге, сказав, что "не прочь есть это всю неделю".

Больше калорий и витаминов

Космические ограничения касаются не только выращиваемых растений, но и особых потребностей астронавтов.Исследователи подсчитали, что 40-летнему мужчине-астронавту требуется около 2800 калорий в день, что составляет примерно 1,2 кг пищи - по сравнению с 2000 калорий на Земле.

Жизнь в космосе сопряжена с дополнительными трудностями: так, при внекорабельной деятельности, которая обычно длится более пяти часов, нужна дополнительная энергия, утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале ACS Food Science & Technology.

Кроме того, высокая нагрузка на организм требует включения таких питательных веществ, как кальций и витамин D. Они необходимы для здоровья костей, сильно страдающих во время полетов. Потребность космонавтов в девяти незаменимых аминокислотах, занятых в синтезе белка, также выше обычного. Представленная во время теста еда, таким образом, нуждается в доработке - с точки зрения включенных в нее микроэлементов.

А что на ужин сегодня?

Космическая еда - важнейший ресурс поддержания здоровья работающих вне Земли людей, она предполагает сочетание повышенной питательности и вкусовых качеств. Во время первых полетов, когда основное внимание уделялось ресурсам и безопасности, а не питанию, астронавты ели недостаточно и поэтому теряли вес.

В настоящее время на Международной космической станции доступно более 200 стандартных продуктов питания и напитков. В этот список входят пицца, курица кунг-пао, буррито из тортильи, не оставляющей крошек и даже мороженое. Алкоголь на МКС запрещен по соображениям безопасности.