Бессонные ночи могут лишить вас радости и повысить тревожность

Всего один-два часа упущенного сна могут негативно сказаться на ваших эмоциях, выяснили исследователи

РЕКЛАМА

Хорошо известно, что недостаток сна не только вызывает усталость, но и пагубно сказывается на физическом состоянии организма.

Но новое исследование показало, что бессонные ночи приводят к еще более плачевному результату - они лишают вас радости и повышают риск возникновения тревожности.

Анализируя более 50 лет исследований, посвященных недостатку сна и настроению, ученые хотели выяснить психологические особенности "общества, в значительной степени лишенного сна".

Опубликованные в журнале Psychological Bulletin результаты этого труда содержат анализ данных 154 исследований, охватывающих пять десятилетий.

В них приняли участие более 5 000 человек, чей сон был нарушен на одну или несколько ночей. Некоторым из них не давали спать в течение длительного времени, а у других был более короткий, чем обычно, сон.

Еще одну группу участников периодически будили в течение ночи.

После нарушения сна в исследованиях измерялась как минимум одна переменная эмоций: участники самостоятельно сообщали о своем настроении, реагировали на эмоциональные стимулы, а также измеряли симптомы депрессии и тревожности.

Исследователи обнаружили, что все три типа нарушения сна привели к снижению количества положительных эмоций, включая радость, счастье и удовлетворение. Они также усиливали симптомы тревожности, такие как учащенное сердцебиение и повышенный уровень беспокойства.

Были получены некоторые результаты по симптомам депрессии, но они были меньше и менее последовательны. Аналогичные результаты были получены в отношении увеличения негативных эмоций, таких как печаль, беспокойство и стресс.

"В нашем обществе, страдающем от недостатка сна, количественная оценка влияния потери сна на эмоции имеет решающее значение для укрепления психологического здоровья, - говорит ведущий автор исследования профессор Кара Палмер из Университета штата Монтана. - Данное исследование представляет собой наиболее полный синтез экспериментальных исследований сна и эмоций на сегодняшний день и дает убедительные доказательства того, что периоды длительного бодрствования, сокращение продолжительности сна и ночные пробуждения негативно влияют на эмоциональное функционирование человека".

Палмер добавила, что негативные эффекты проявлялись "даже после коротких периодов потери сна", включая бодрствование на час или два позже обычного.

"Мы также обнаружили, что потеря сна усиливает симптомы тревожности и притупляет возбуждение в ответ на эмоциональные стимулы", - сказала она.

"Общество, в значительной степени лишенное сна"

Исследователи отметили, что одним из ограничений исследования было то, что большинство участников были молодыми людьми, средний возраст которых составлял 23 года.

Более разновозрастная выборка в будущих исследованиях могла бы дать более полное представление о влиянии лишения сна на эмоции.

Специалисты также хотели бы изучить влияние потери сна в разных культурах, поскольку большинство исследований проводилось в США и Европе.

"Исследования показали, что более 30 процентов взрослых и до 90 процентов подростков не получают достаточного количества сна, - рассказала Палмер. - Последствия этого исследования для индивидуального и общественного здоровья, в значительной степени страдающего от недостатка сна, весьма значительны. Отрасли и секторы, работники которых подвержены потере сна, такие как службы быстрого реагирования, пилоты и водители грузовиков, должны разработать и принять политику, уделяющую приоритетное внимание сну, чтобы снизить риски для дневного функционирования и благополучия".