By Reuters

Израиль считается одним из мировых центров IT-индустрии. Война грозит серьёзными последствиями для высокотехнологичной отрасли, которая обеспечивает пятую часть ВВП страны. Но военные тоже нуждаются в технологиях.

РЕКЛАМА

В связи с нападением ХАМАС на Израиль, начавшимся 7 октября, власти страны объявили военное положение, не исключено полномасштабное вторжение в сектор Газа. В условиях перевода экономики на военные рельсы и возрастающей угрозы безопасности, что ждёт местные технологические компании и IT-гиганты, базирующиеся на израильской территории?

Израильский высокотехнологичный сектор на протяжении всех последних лет был самым быстрорастущим в стране и играл решающую роль в экономическом росте, обеспечивая 14% рабочих мест и почти пятую часть валового внутреннего продукта (ВВП).

В понедельник, на фоне новостей о продолжающихся военных действиях фондовые индексы Израиля резко упали.

Боевики также выпустили тысячи ракет по территории еврейского государства. Некоторые из них долетели до Тель-Авива, что заставило авиакомпании приостановить полёты в страну и вылеты из неё.

В ответ Израиль нанёс массированные авиаудары по объектам ХАМАС в Газе, погибли сотни людей.

"Это сильно нарушает привычный ход вещей", - поясняет Джек Аблин, основатель компании Cresset Wealth Advisors. По его словам, в краткосрочной перспективе это повлияет на перераспределение ресурсов. Так, например, в случае разрастания конфликта, сотрудники технологических компаний могут быть призваны в армию в качестве резервистов.

IT-специалистов поставят под ружьё

Израильские власти заявили о планах призвать на службу беспрецедентное количество резервистов - 300 тыс. человек. Многие из них могут оказаться сотрудниками американских технологических компаний.

"Мы готовимся к тому, что это займёт некоторое время", - рассуждая о конфликте, сказал Ноам Шварц, уроженец Израиля, основатель и генеральный директор технологической компании ActiveFence со штаб-квартирами в Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Когда страну буквально застают врасплох, первое, на что обращают внимание - помимо очевидных проблем с разведданными, - это бреши в системе безопасности. Куинси Кросби главный специалист по вопросам глобальной стратегии, LPL Financial

Наш собеседник добавил, что его фирма, специализирующаяся на борьбе с интернет-угрозами, будет продолжать обслуживать клиентов, несмотря на то, что сам он рассчитывает вернуться в Израиль для прохождения военной службы.

"У нас достаточно людей по всему миру, чтобы быть уверенными, что всё под контролем".

Куинси Кросби, специалист по впросам глобальной стратегии LPL Financial в Шарлотте (Северная Каролина, США), считает, что необходимые меры для защиты базирующихся в Израиле объектов будут приняты, так как технологическая отрасль, пусть опосредованно, но связана с военной.

Между тем, котировки акций американских технологических компаний, включая те, что ведут крупные операции в Израиле, в основном снизились.

Представитель производителя электронных устройств Intel, крупнейшего частного работодателя и экспортёра Израиля, заявил, что менеджмент "внимательно следит за ситуацией в стране и принимает меры по защите и поддержке работников".

Представитель компании отказался сообщить, повлияла ли ситуация на производство микросхем. В понедельник акции Intel упали в цене на 0,5%.

Компания Nvidia, крупнейший в мире производитель чипов для искусственного интеллекта и компьютерной графики, сообщила об отмене саммита по ИИ, который должен был состояться в Тель-Авиве на следующей неделе и на котором планировал выступить её генеральный директор Дженсен Хуанг.

Израильская компания Tower Semiconductor, поставляющая аналоговые и смешанные микросхемы в основном для автомобильной и лёгкой промышленности, заявила, что работает в обычном режиме. Хотя её акции на бирже в Нью-Йорке упали на 4,9%.

Другие технологические гиганты - Meta Platforms, Alphabet и Apple - не ответили на наш запрос. В компании Microsoft отказались давать комментарии.

В 2023 г. израильский технологический сектор уже столкнулся с замедлением темпов роста, усугубляемым внутренними политическими распрями и протестами. Всё большее число израильских технологических стартапов регистрируется в США.

РЕКЛАМА

Импульс для технологий ИИ

Израильский технологический сектор отсчитывает свою историю с 1974 года, когда в стране появилась компания Intel. А расцвет его пришёлся на 1990-е годы. Тогда Израиль стал вторым по величине технологическим центром в мире (за пределами Силиконовой долины), в котором работают тысячи инновационных и стартап-компаний.

В настоящее время там свою деятельность ведут 500 транснациональных корпораций - в основном центры исследований и разработок. Среди них такие крупные игроки индустрии, как Intel, IBM, Apple, Microsoft, Google и Facebook.

В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Intel планирует потратить 25 млрд. долл. (23,6 млрд. евро) на строительство завода в южном городе Кирьят-Гат, расположенном в 42 км от сектора Газа. Его открытие планируется на 2027 г.

Премьер называл строительство самым крупным инвестиционным проектом за всю историю. По плану, он позволит трудоустроить тысячи людей и дополнит уже имеющиеся в Израиле заводы и центры по разработке микросхем.

По словам Кросби из LPL, в более долгосрочной перспективе инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта могут возрасти, поскольку они тесно связаны с военной промышленностью.

РЕКЛАМА

"Это, по всей вероятности, приведёт к увеличению потоков инвестиций в ИИ", - сказал Кросби.

"Когда страну буквально застают врасплох, первое, на что обращают внимание - помимо очевидных проблем с разведданными, - это бреши в системе безопасности".