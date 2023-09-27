EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Почти половина европейцев считают, что ИИ "значительно" повлияет на их работу уже к 2024 году

Европейцы ожидают вмешательства ИИ в их трудовую жизнь
Европейцы ожидают вмешательства ИИ в их трудовую жизнь Авторское право Canva
By Luke Hurst
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейцы ожидают, что искусственный интеллект повлияет на их работу уже к 2024 году, показало новое исследование LinkedIn. Так считает почти половина опрошенных.

РЕКЛАМА

Почти половина европейцев считают, что искусственный интеллект (ИИ) окажет "значительное" влияние на их работу в следующем году.

Такие инструменты, как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, способны писать целые статьи на относительно естественном языке, сдавать экзамены и даже писать функциональный код.

Между тем художники и графические дизайнеры задаются вопросом, насколько далеко продвинутся в ближайшие годы инструменты генеративного ИИ для создания изображений — такие как Midjourney или DALL-E 2.

Социальная сеть LinkedIn опросила более 10 000 работников старше 18 лет о том, как они оценивают влияние искусственного интеллекта на их трудовую деятельность.

Согласно полученным результатам, многие из респондентов из Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Италии считают, что ИИ окажет на них значительное влияние.

Около 45% респондентов прогнозируют, что в ближайший год ИИ приведет к "значительным" изменениям в их работе, при этом более трети из них чувствуют себя перегруженными и опасаются, что не успеют угнаться за изменениями на своем рабочем месте.

Новейшие разработки в области ИИ "могут показаться непосильными"

"После пандемии профессионалы вновь приспосабливаются к новой волне перемен, поскольку генеративный ИИ становится все более заметным на рабочем месте", — говорит эксперт по карьерным вопросам LinkedIn Шарлотта Дэвис.

По ее словам, хотя понятно, что знакомство с новейшими разработками некоторым "может показаться непосильным", многие люди принимают изменения и стремятся узнать, как использовать эту технологию.

По данным опроса, около половины из них хотели бы узнать больше, причем работодатели 59% из них не предлагают им специального обучения. Треть уже использует ИИ в своей работе, причем 26% применяют инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT.

"Очевидно, что люди стремятся узнать больше об искусственном интеллекте, и мы наблюдаем значительное увеличение количества бесед на LinkedIn, в которых пользователи уже добавляют навыки искусственного интеллекта в свои профили. Но наши данные также подчеркивают огромную ценность soft skills и то, насколько они будут важны в будущем", — добавила Дэвис.

Многие эксперты подчеркивают,  что soft skills будут иметь жизненно важное значение в будущем, когда в игру вступят искусственный интеллект и автоматизация. Исследование, проведенное LinkedIn, показало, что половина опрошенных профессионалов считает, что такие навыки, как решение проблем, управление временем и стратегическое мышление, станут более важными.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Работать больше и получать мало? Это может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Десять городов мира, в которых наилучший баланс между работой и личной жизнью

Снижение реальной заработной платы в Европе: в каких странах наибольшие изменения?

Искусственный интеллект Чат-бот chatgpt Sosyal medya