Европейцы ожидают, что искусственный интеллект повлияет на их работу уже к 2024 году, показало новое исследование LinkedIn. Так считает почти половина опрошенных.

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Почти половина европейцев считают, что искусственный интеллект (ИИ) окажет "значительное" влияние на их работу в следующем году.

Такие инструменты, как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, способны писать целые статьи на относительно естественном языке, сдавать экзамены и даже писать функциональный код.

Между тем художники и графические дизайнеры задаются вопросом, насколько далеко продвинутся в ближайшие годы инструменты генеративного ИИ для создания изображений — такие как Midjourney или DALL-E 2.

Социальная сеть LinkedIn опросила более 10 000 работников старше 18 лет о том, как они оценивают влияние искусственного интеллекта на их трудовую деятельность.

Согласно полученным результатам, многие из респондентов из Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Италии считают, что ИИ окажет на них значительное влияние.

Около 45% респондентов прогнозируют, что в ближайший год ИИ приведет к "значительным" изменениям в их работе, при этом более трети из них чувствуют себя перегруженными и опасаются, что не успеют угнаться за изменениями на своем рабочем месте.

Новейшие разработки в области ИИ "могут показаться непосильными"

"После пандемии профессионалы вновь приспосабливаются к новой волне перемен, поскольку генеративный ИИ становится все более заметным на рабочем месте", — говорит эксперт по карьерным вопросам LinkedIn Шарлотта Дэвис.

По ее словам, хотя понятно, что знакомство с новейшими разработками некоторым "может показаться непосильным", многие люди принимают изменения и стремятся узнать, как использовать эту технологию.

По данным опроса, около половины из них хотели бы узнать больше, причем работодатели 59% из них не предлагают им специального обучения. Треть уже использует ИИ в своей работе, причем 26% применяют инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT.

"Очевидно, что люди стремятся узнать больше об искусственном интеллекте, и мы наблюдаем значительное увеличение количества бесед на LinkedIn, в которых пользователи уже добавляют навыки искусственного интеллекта в свои профили. Но наши данные также подчеркивают огромную ценность soft skills и то, насколько они будут важны в будущем", — добавила Дэвис.

Многие эксперты подчеркивают, что soft skills будут иметь жизненно важное значение в будущем, когда в игру вступят искусственный интеллект и автоматизация. Исследование, проведенное LinkedIn, показало, что половина опрошенных профессионалов считает, что такие навыки, как решение проблем, управление временем и стратегическое мышление, станут более важными.