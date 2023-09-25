Исследование показало, что работа в условиях стресса за недостаточное вознаграждение оказывает на здоровье сердца влияние, аналогичное ожирению.

Если вы много работаете за небольшое вознаграждение на своей работе, то вам следует беспокоиться не только о низкой удовлетворенности работой.

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Новые исследования показывают, что у мужчин, которые много работают на стрессовых работах и при этом не получают достаточного вознаграждения за свои усилия, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний может увеличиваться в два раза по сравнению с теми, кто не испытывает стресса.

Результаты исследования опубликованы в рецензируемом Американской кардиологической ассоциацией журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, исследователи отмечают, что предыдущие исследования показали, что стресс на работе и дисбаланс между усилиями и вознаграждением могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако их совместное влияние детально не изучалось.

"Учитывая значительное количество времени, которое люди проводят на работе, понимание взаимосвязи между стрессовыми факторами на работе и сердечно-сосудистым здоровьем имеет решающее значение для общественного здравоохранения и благополучия рабочей силы", - говорит ведущий автор исследования Матильда Лавин-Робишо, докторант исследовательского центра CHU de Quebec-University Laval в Квебеке (Канада).

"Наше исследование подчеркивает настоятельную необходимость активной борьбы со стрессовыми условиями труда для создания более здоровой рабочей среды, выгодной для работников и работодателей".

По последним данным Европейской кардиологической сети, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти мужчин во всех странах Европы, кроме 12, на долю которых приходится около 3,9 млн. смертей на континенте. В то же время в США, по данным Американской кардиологической ассоциации, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти.

Исследователи изучили около 6500 рабочих со средним возрастом 45 лет, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 2000 по 2018 год они наблюдали за 3118 мужчинами и 3347 женщинами. Изучая информацию о состоянии здоровья работников и результаты опроса на рабочем месте, они определяли степень напряженности труда и дисбаланс между усилиями и вознаграждением.

Оказалось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, которые сообщали о наличии стресса на работе или дисбаланса между усилиями и вознаграждением, был на 49% выше, чем у тех, кто не имел таких проблем. У мужчин, которые сообщали и о напряженной работе, и об отсутствии вознаграждения, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в два раза выше, чем у тех, кто не испытывал этих стрессовых факторов.

Оказалось, что это влияние сходно с влиянием ожирения на риск развития ишемической болезни сердца.

Однако не было получено однозначного ответа на вопрос о том, влияют ли эти стрессовые факторы на работе на здоровье сердца женщин.

'Стрессовые факторы, связанные с другими проблемами здоровья'

"Под стрессом на работе понимается такая рабочая среда, в которой сотрудники сталкиваются с сочетанием высоких требований к работе и слабого контроля над ней. Высокие требования могут включать в себя большую рабочую нагрузку, сжатые сроки и многочисленные обязанности, а низкий контроль означает, что сотрудник не имеет права принимать решения и контролировать выполнение своих задач", - пояснила Лавинье-Робишо.

"Дисбаланс между затратами и вознаграждением возникает в том случае, когда сотрудники вкладывают в свою работу большие усилия, но воспринимают получаемое взамен вознаграждение - например, зарплату, признание или гарантии занятости - как недостаточное или не соответствующее затраченным усилиям.

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Например, если вы всегда выкладываетесь по максимуму, но чувствуете, что не получаете заслуженного вознаграждения, это и называется дисбалансом "усилия - вознаграждение".

Одним из ограничений исследования является то, что работники в основном проживали в Квебеке (Канада), поэтому они могут не отражать всего многообразия опыта североамериканского рабочего населения.

"Наши результаты позволяют предположить, что мероприятия, направленные на снижение стрессовых факторов рабочей среды, могут быть особенно эффективны для мужчин, а также иметь положительные последствия для женщин, поскольку эти стрессовые факторы связаны с другими распространенными проблемами здоровья, такими как депрессия", - сказала Лавинь-Робишо.

Неубедительность результатов, полученных в отношении женщин, свидетельствует о необходимости дальнейших исследований, добавила она.

Она рекомендовала такие меры, как предоставление ресурсов поддержки, обеспечение баланса между работой и личной жизнью, улучшение коммуникации и расширение возможностей сотрудников по контролю над своей работой.