Искусственный интеллект может лишить работы 14 млн человек к 2027 году

Euronews

Одно из требований бастующих сценаристов — ограничить использование ИИ. Какие еще угрозы несет с собой новая технология?

Не секрет, что искусственный интеллект может заменить человеческий труд и даже целые профессии.

Бастующие в Голливуде сценаристы, и без того испытывающие трудности после бума потокового вещания, боятся, что им на смену придут роботы. Среди их требований — ограничить использование искусственного интеллекта.

Всего за несколько кликов чат-бот может написать готовый сценарий.

Телевизионные сценаристы не хотят, чтобы их труд обесценивался:

— Мы должны дать понять, что за текст должен отвечать человек. Мы не собираемся быть фрилансерами, просто пересматривая то, что делает ИИ. Мы должны рассказывать истории.

— Мы не хотим, чтобы корпорации решили, что ИИ может заменить нас, потому что это будет дешевле для них, хорошо для них. Это умный бизнес-ход, но совсем не человеческий.

Но угроза нависла не только над сценаристами...

По данным Всемирного экономического форума, к 2027 году в мире может исчезнуть 14 миллионов рабочих мест, в основном из-за искусственного интеллекта.

Один из его изобретателей считает, что благодаря этой технологии можно добиться прогресса в производительности труда или в медицине, но при этом предупреждает, что ИИ может превзойти человеческие возможности.

Джеффри Хинтон, ученый, пионер в области исследований ИИ:

— Если вы посмотрите на эти большие языковые модели, у них около триллиона связей, и такие программы, как GPT-4, знают гораздо больше, чем мы. У них есть своего рода общие знания обо всем. И поэтому они, вероятно, знают в тысячу раз больше, чем человек. [...] Даже если они не могут напрямую дергать за рычаги, они, конечно, могут заставить это делать нас. Получается, можно манипулировать людьми, можно захватить здание в Вашингтоне без личного присутствия.

В четверг Джо Байден встретился с руководителями крупнейших компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, чтобы понять, насколько велики ставки, и призвать их развивать эти технологии с соблюдением моральных и этических норм.