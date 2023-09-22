By Euronews and AP

Компания Alef Aeronautics Inc обещает, что дальность полета электромобиля Model A составит более 160 км. Но пока он еще не совсем оторвался от земли.

Великие открытия привели человечество в космос, подарили такие чудеса, как интернет и искусственный интеллект, но летающие автомобили пока остаются в области научной фантастики.

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Однако американская компания Alef Aeronautics надеется, что в следующем году картина будет иной.

На проходящем сейчас Детройтском автосалоне калифорнийская компания представила прототип летающего автомобиля Model A и напомнила, что Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на разработку и испытания первого электрокара, который может и ездить, и летать. Пока что компания не проводила публичных экспериментальных полетов и не публиковала видеозаписи летящего автомобиля.

Model A оборудован двумя пропеллерами, что позволяет ему выполнять вертикальный взлет и посадку.

По словам представителей компании, запас хода электромобиля по земле составляет около 320 км, а дальность полёта - более 160 км.

В зависимости от результатов летных испытаний Alef Aeronautics надеется начать продажи Model A в 2025 году по цене 280 000 евро.

Однако компании, среди финансовых спонсоров которой числится SpaceX Илона Маска, придется преодолеть ряд препятствий, прежде чем ее автомобиль взлетит.

Прежде всего, необходимо получить разрешение Национального управления по безопасности дорожного движения США.

"Все требует времени. Это очень сложно. Нам необходимо провести достаточное количество испытательных полетов, чтобы убедиться в том, что это безопасно и пригодно для демонстрации. Во-вторых, нужно произвести хорошее первое впечатление, - отметил один из руководителей компании Джим Духовны.

Воздушное такси

Модель A компании Alef - один из множества прототипов воздушных такси и аэромобилей, разрабатываемых по всему миру.

Немецкая компания Volocopter, как ожидается, представит свои eVTOL-такси во время Олимпийских игр в Париже следующим летом, после получения всех сертификатов и разрешений в начале 2024 года.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что до эры летающих электромобилей еще очень далеко.

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Карлос Чесник из Мичиганского университета говорит, что мы все еще находимся в эпохе "тех великолепных людей на летающих аппаратах" рубежа прошлого и позапрошлого веков.

"Представьте себе начало авиации в том виде, в котором мы ее знаем, и те очень странные концепции, которые мы видели в начале 1900-х годов", - говорит он.

Японский летающий автомобиль Koji Sasahara/AP

"Я думаю, что сейчас мы находимся примерно в том же времени. Вы увидите развитие этих концепций, их избыточность, эти мультироторы... Стоимость эксплуатации должна быть намного ниже, чем у обычных вертолетов, чтобы они стали реальностью в больших городах", - объясняет профессор.

Несмотря на то, что государственные органы выдают разрешения на проведение летных испытаний eVTOL и других прототипов летающих автомобилей, отсутствие инфраструктуры и нормативно-правовой базы препятствует их массовому производству.

Воздушное такси, по мнению Чесника, займет еще больше времени, поскольку оно требует гораздо более высокого уровня безопасности, а стоимость его на данный момент непомерно высока.

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"Мы сталкиваемся с трудностями. Думаю, что инженерные проблемы можно решить, но сложности в области регулирования - это прерогатива правительства и отрасли", - сказал Чесник.

Подробности в нашем видеорепортаже.