Проект "Клевер": в Ирландии заработал первый европейский дата-центр TikTok

By Euronews и AP

TikTok открыл свой первый центр обработки данных в ЕС. Руководство соцсети таким образом надеется развеять опасения по поводу влияния Китая.

Социальная сеть TikTok объявила о запуске первого из трёх обещанных европейских дата-центров, с помощью которых компания намерена усилить меры безопасности для европейских пользователей и снять озабоченность Запада по поводу конфиденциальности личных данных.

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Так называемый проект "Клевер" начал воплощаться в жизнь после того, как ряд государственных учреждений по всему миру запретили своим сотрудникам пользоваться популярным видеоприложением на рабочих устройствах.

По словам Тео Бертрама, вице-президента TikTok по связям с государственными органами и общественной политике в Европе, владеющая соцсетью пекинская технологическая компания ByteDance, которая в 2020 году перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур, выступила с инициативой создания "безопасной гавани для данных европейских пользователей TikTok".

Во вторник в TikTok сообщили о начале переноса данных европейских пользователей на серверы в Дублине.

В стране клевера – Ирландии – откроют ещё один дата-центр. Третий подобный объект находится в стадии строительства в Норвегии, как говорится в пресс-релизе.

Сервис TikTok находится под пристальным вниманием европейских и североамериканских регулирующих органов в связи с опасениями, что конфиденциальные данные пользователей могут оказаться у властей КНР.

В начале года компания объявила о своём плане хранить данные в Европе, где действуют строгие законы о конфиденциальности.

По словам Бертрама, британская компания NCC Group, занимающаяся вопросами кибербезопасности, осуществляет контроль трафика данных, чтобы убедиться, что только утверждённые сотрудники "могут получить доступ к ограниченным типам данных", а также проводит "мониторинг в режиме реального времени" для обнаружения и реагирования на подозрительную активность и попытки вторжения.

"Все эти меры призваны обеспечить сохранность данных наших европейских пользователей в специально созданной защитной среде, и доступ к ним могут получить только уполномоченные сотрудники при условии строгого независимого надзора", – заявил Бертрам.

Недавно Европейский совет по защите данных (EDPB) оштрафовал TikTok за нарушение конфиденциальности данных детей в ЕС.

Регулятор принял такое решение после расследования, начатого в 2021 году комиссаром по защите данных в Ирландии. Он проверял соответствие TikTok правилам защиты данных несовершеннолетних в возрасте 13-17 лет.