Французские чиновники лишились TikTok и Candy Crush

Французским чиновникам запретили пользоваться развлекательными мобильными приложениями, такими, как TikTok или Netflix, а также играть в Candy Crush.

Ограничения затронули служебные устройства двух с половиной миллионов сотрудников министерств и ведомств. В правительстве объяснили своё решение "рисками, связанными с кибербезопасностью".

Белый дом, Еврокомиссия, власти Великобритании и Канады уже заставили своих чиновников удалить китайский видеосервис. Руководство TikTok неоднократно отвергало подозрения в сотрудничестве с разведкой КНР.

В Париже пошли ещё дальше: под запретом все развлекательные приложения независимо от их происхождения.

Согласно изданию Politico, несколькими днями ранее французским парламентариям порекомендовали не устанавливать на служебные телефоны американские мессенджеры WhatsApp и Signal, а также созданный Павлом Дуровым Telegram.