Стокгольмский синдром был придуман для дискредитации женщин?

Шведские психиатры теперь называют пресловутый стокгольмский синдром "сконструированной концепцией", используемой для объяснения неудач государства в борьбе с преступниками

Исполнилось 50 лет со дня драматического события, давшего миру термин "стокгольмский синдром", описывающий психологическое состояние, при котором у жертв возникает эмоциональная связь с агрессорами.

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23 августа 1973 года Ян-Эрик Олссон, заключенный по прозвищу "Янне", захватил в заложники четырех банковских служащих в банке в центре Стокгольма, что вызвало шестидневный кризис и породило ставший печально известным психоз.

"Мы думали, что это будет обычная ситуация с захватом заложников, как это происходило в то время с самолетами, что это продлится один день и одну ночь, но мы никогда не думали, что это будет продолжаться так долго! Нам пришлось держаться. Это было захватывающе, это точно!" - вспоминает 73-летний Бертиль Эрикссон, бывший фотограф крупнейшего шведского информационного агентства TT.

Он освещал ситуацию с захватом заложников, которая разворачивалась в центре шведской столицы: полиция и журналисты роились на площади перед Kreditbanken, где сейчас находится магазин одежды.

"Нам показалось немного странным, что они влюбились в грабителей!" - добавил Эрикссон, имея в виду состояние, известное под названием "стокгольмский синдром".

Впервые этот термин был введен психиатром Нильсом Бейерутом, который в 1973 году был в составе команды переговорщиков.

В его задачу входил анализ поведения грабителей и заложников. Спустя полвека современные психиатры и эксперты называют это описание ошибочным.

"Сконструированная концепция"

"Ничто не указывает на то, что они были психически нездоровы или что у них был какой-то синдром как таковой. Стокгольмский синдром был создан с нуля, эти женщины действовали рационально в данной ситуации", - говорит Сесилия Асе, профессор гендерных исследований в Стокгольмском университете.

Асе утверждает, что заявления женщин-заложниц были интерпретированы властями "в очень сексуализированном аспекте", и считает, что "стокгольмский синдром" - это "сконструированная концепция", используемая для объяснения поведения заложников, когда власти и государства не в состоянии их защитить.

Они как будто заранее решили, как обстоят дела. Но я не была влюблена. Я была 23-летней женщиной, пережившей шесть ужасающих дней в банковском хранилище. Кристин Энмарк одна из заложниц

Кристоффер Рам, психиатр из шведского Каролинского института и автор научной статьи "Стокгольмский синдром: Психиатрический диагноз или городской миф?" согласен с тем, что стокгольмский синдром "не является психиатрическим диагнозом".

Рам рассматривает поведение заложников как "защитный механизм, помогающий жертве" справиться с травмирующей ситуацией, что также часто встречается при домашнем насилии или других видах жестокого обращения.

В своей книге об осаде Kreditbanken Кристин Энмарк, одна из заложниц, заявила, что "с ее стороны не было ни любви, ни физического влечения" к своим похитителям, и добавила, что она просто пыталась выжить.

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"Было такое ощущение, что они заранее решили, как все будет. Но я не была влюблена. Я была 23-летней женщиной, пережившей шесть страшных дней в банковском хранилище", - рассказывала она в интервью шведской газете Aftonbladet в 2015 году.

В дальнейшем у Энмарк был роман с Кларком Олофссоном, известным грабителем банков, который присоединился к Янне в банковском хранилище во время драмы с заложниками после того, как его освобождение из тюрьмы было согласовано с полицией, окружившей здание.

"С моей стороны не было ни любви, ни физического влечения. Он [Олофссон] был моим шансом на выживание и защищал меня от Янне", - вспоминает она в своих мемуарах "Я стала стокгольмским синдромом" ("Jag blev Stockholmssyndromet"), вышедших в 2020 году.

Подробнее об этой истории - в видеоролике выше.