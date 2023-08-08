Как умные колонки, фитнес-трекеры и радионяни невольно помогают домашним насильникам

В отчете правительства Великобритании говорится, что умные устройства все чаще используются для наблюдения, преследования, принуждения и контроля за жертвами путем сбора записей и изображений

Умные технологии, такие как фитнес-трекеры, интеллектуальные колонки, радионяни и даже учетные записи Netflix, используются домашними насильниками для контроля над своими жертвами.

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Выводы Комитета по культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании, опубликованные в докладе на этой неделе, его председатель Кэролайн Диненэйдж назвала "поистине леденящими душу".

"Правительство должно сделать приоритетом сотрудничество с производителями для борьбы с этим насилием с помощью технологий, которое в будущем будет только усугубляться", - добавила она.

Комитет установил, что в настоящее время подавляющее большинство случаев домашнего насилия включает в себя "некий кибернетический элемент": использование шпионских программ, наблюдение за передвижениями людей, сбор записей и изображений других людей.

"Преступники часто устанавливают в доме множество различных устройств, - рассказала Джессика Иглтон, менеджер по политике и связям с общественностью благотворительной организации Refuge, в интервью Комитету по безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуре. - Недавно мы оказали помощь женщине, бывший партнер которой приобрел целый ряд устройств, включая интеллектуальные камеры, интеллектуальный дверной звонок и интеллектуальный термостат. Она и ее ребенок чувствовали, что за ними постоянно следят. Они говорили о том, как их изматывает эта постоянная слежка".

Передача данных о местоположении

Организация Refuge также сообщала, что "устройства, подаренные детям, используются для продолжения контроля после расставания и могут позволить преступнику получить доступ к аудиовизуальной информации и отследить адрес нового места, где находится жертва".

Была также выражена обеспокоенность опасностью того, что жертвы могут невольно выдать свое местоположение, оставив подключенными свои устройства и учетные записи.

Комитет признал, что "серебряной пули" для борьбы с технологическим насилием не существует, но сделал вывод: "Правительство может предпринять дополнительные шаги для противодействия этому явлению, улучшив меры уголовного правосудия, повысив осведомленность общественности и обратившись к промышленным кругам, чтобы убедиться, что производители и дистрибьюторы снижают риски за счет дизайна продукции".

Представитель правительства Великобритании заявил: "Домашнее насилие - это отвратительное преступление, и правительство намерено бороться с ним. Именно поэтому в марте 2022 года мы опубликовали межправительственный план борьбы с домашним насилием и инвестируем более 230 млн. фунтов стерлингов (267 млн. евро) в предотвращение преступлений, поддержку жертв и преследование виновных".