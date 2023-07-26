НАСА потеряла связь с МКС после отключения электричества в Техасе

НАСА временно потеряла связь с МКС из-за перебоев электричества. С американскими астронавтами связались через систему "Роскосмоса".

Во вторник НАСА временно потеряла связь с Международной космической станцией (МКС) в результате отключения электроэнергии в здании агентства в Хьюстоне (штат Техас).

Группа управления полетами НАСА в Космическом центре имени Джонсона "жизненно важна для каждого полета американского человека в космос, начиная с полета Gemini IV в 1965 году", – говорится на сайте космического агентства**.** В центре работают диспетчеры, которые круглосуточно, 365 дней в году, следят за системами космических кораблей, здоровьем экипажа и его деятельностью, за тем, чтобы всё шло по плану.

Но во вторник все пошло не по плану: диспетчеры центра не смогли передать команды на МКС и поговорить с семью космонавтами, находящимися на орбите. Инцидент был связан с работами по модернизации, проводившимися в здании Космического центра имени Джонсона.

По словам руководителя программы космической станции Джоэля Монтальбано, экипаж был оповещен о проблеме через канал "Роскосмоса", российскую систему связи, в течение 20 минут после начала перебоев. По его словам, ни космонавты, ни экипаж станции не подвергались опасности во время отключения электроэнергии.

"Это не было проблемой на борту. Это была чисто наземная проблема, – сказал Монтальбано на пресс-конференции в тот же день. – Ни экипаж, ни корабль не подвергались опасности. Мы знали, что эти работы будут проводиться и что у нас есть резервная система управления и связи, которую мы будем использовать, если нам придется закрыть центр из-за чрезвычайных погодных условий, что особенно важно в сезон ураганов".

Резервная система управления начала действовать в течение 90 минут после отключения – по словам Монтальбано, это первый случай, когда NASA прибегает к ней.

Несмотря на напряженность, связанную с войной в Украине, США и Россия продолжают сотрудничество в космосе. В конце апреля НАСА объявила, что МКС будет работать до 2028 года – до вывода из эксплуатации – при полном сотрудничестве всех её участников, включая Россию, хотя ранее Москва заявляла, что покинет станцию после 2024 года.

МКС была запущена в 1998 году в рамках инициативы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой после распада Советского Союза и напряженности холодной войны. В прошлом году агентство НАСА объявило, что станция будет смещена с орбиты в январе 2031 года.