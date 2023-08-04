Cygnus Cargo Craft привёз на МКС 3720 кг грузов

Беспилотный американский грузовой космический корабль Cygnus Cargo Craft прибыл на Международную космическую станцию в пятницу утром, более чем через два дня после его запуска с космодрома НАСА Уоллопс в Вирджинии.

NASA сообщило, что космический корабль, осуществляющий по контракту 19-ю коммерческую миссию Northrop Grumman по привёз около 8 200 фунтов (3720 кг) материалов, оборудования и научных экспериментов. Они были успешно приняты астртонавтами NASA Вуди Хобургом и Фрэнком Рубио, которые при помощи руки-манипулятора подвели Cygnus Cargo Craft и подвели его к шлюзовому люку.

Стыковка произошла в 05:52 по времени восточного побережья США (12:52 мск).

Ожидается, что корабль пробудет на орбите несколько месяцев, а по окончании миссии, забрав со станции мусор и отходы, сгорит в плотных слоях атмосферы.