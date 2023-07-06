Последний пуск европейской ракеты Ariane 5

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Работы над семейством ракет Ariane начались по инициативе Франции в 1970-х годах.

C космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся прощальный пуск европейской ракеты Ariane 5

Ракета-носитель вывела на орбиту немецкий спутник связи Heinrich Hertz и французский военный спутник Syracuse 4B.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году. Нынешний старт стал 117-м по счету.

В настоящее время идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. По оценкам экспертов, первый пуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года.