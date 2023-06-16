На технологическом форуме VivaTech в Париже показали виды транспорта будущего. Посмотрите на пять самых необычных.

Мобильность — одна из ключевых тем технического форума VivaTech в этом году. Многие стартапы и уже состоявшиеся игроки рынка показывают на нем инновационные решения некоторых из наших самых серьезных транспортных проблем.

Как мы будем перемещать людей и грузы по дорогам, воде и воздуху в ближайшем будущем? От воздушных скутеров до крошечных электромобилей со съемными батареями — вот некоторые из самых интересных и самых странных идей новых видов транспорта, представленных в Париже.

Воздушный скутер

Скутер — популярный вид транспорта в Европе. Французская компания Zapata перенесла эту концепцию в небо, создав "воздушный скутер" или персональный летающий аппарат. Он выглядит как нечто из будущего, но является ли эта концепция действительно практичной — вопрос спорный.

Воздушный скутер от Zapata Luke Hurst/Euronews Next

В беседе с Euronews Next менеджер по работе с населением компании Zapata Беатрис Эстебан Кара сказала, что уже в следующем году можно будет попробовать полетать на этих скутерах в летных центрах в США — для этого не потребуется лицензия пилота, а поблизости не будет зданий и людей. А если что-то пойдет не так, бортовые компьютеры автоматически направят скутер обратно на землю.

Сейчас Zapata планирует продавать такие скутеры компаниям, которые хотят открыть собственные летные центры, чтобы предложить клиентам опыт развлекательных полетов, поэтому вряд ли в ближайшее время вы увидите их в полете над европейскими городами.

Водный велосипед

Скутеры в воздухе уже были, а как насчет велосипедов на воде? Гидрофойлер SL3 компании Mantafoil стремится стать гидробайком будущего — "сюрреалистическим опытом, свободным от тропинок и транспорта", по словам компании.

Водный велосипед от Mantafoil Luke Hurst/Euronews Next

Как правило, гидрофойлы имеют подводное крыло, которое поднимает их над поверхностью воды по мере увеличения скорости.

Поскольку для полета над поверхностью воды требуется много энергии, прототип Mantafoil объединяет силу нажатия на педали с электродвигателем, чтобы пользователи могли наслаждаться поездками по поверхности воды до четырех с половиной часов — дольше, чем предлагает кто-либо еще на рынке.

Основатель компании из Новой Зеландии мечтает о том, чтобы гонки на гидрофойлах однажды стали олимпийским видом спорта. На данный момент их можно приобрести в некоторых розничных магазинах.

Дрон-курьер

Apeleon разрабатывает беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL), который сочетает в себе преимущества как вертолета, так и самолета. Австрийская компания уже работает с клиентами в своей стране, разрабатывая конкретные маршруты, по которым беспилотник мог бы доставлять легкие посылки.

Дрон-курьер от Apeleon Luke Hurst/Euronews Next

Предполагается, что дрон будет использоваться для таких задач, как быстрая доставка крови или других медицинских препаратов в больницы. Поскольку для этого не требуется значительной воздушной инфраструктуры, такой как взлетно-посадочные полосы, компания также изучает возможность его использования в отдаленных районах с пересеченной местностью в Африке.

На выставке VivaTech компания продемонстрировала прототип и показала, как у него открывается носовая часть, куда помещается груз. Полностью электрический, беспилотник может преодолевать расстояния до 150 км с крейсерской скоростью 100 км/ч.

Крошечный электромобиль

Во многих регионах владельцам электромобилей всё еще трудно найти место для зарядки, но одна компания считает, что у нее есть решение.

Крошечный электромобиль от Tiny Luke Hurst/Euronews Next

Tiny Car — это, как следует из названия, электромобиль размером со Smart, со съемными батареями, которые можно заряжать дома.

Владельцы смогут приобрести комплект из четырех батарей про запас, каждой из которых хватает примерно на 15 км пути.

Крыша с солнечными панелями также может дать дополнительный заряд энергии в солнечные дни. Автомобиль все еще находится в стадии разработки, но прототип, представленный на выставке VivaTech, состоит из деревянного легкого кузова.

Tiny — французская компания, создавшая этот автомобиль, — планирует продавать его по цене около €9 000.

Городской лифт в стиле Вилли Вонки

Одним из самых необычных прототипов на выставке был Climb-E от Italdesign, который заставил посетителей выстроиться в очередь для виртуального путешествия по небоскребам футуристических городов.

Футуристический лифт от Italdesign Luke Hurst/Euronews Next

Разработанная для горизонтального и вертикального передвижения, "концепция автономного транспорта" предназначена в первую очередь для частного использования, но компания считает, что она также может быть использована для предоставления услуг потребителям "благодаря своей способности интегрироваться в гражданские и жилые сооружения следующего поколения и будущего".

Пока не совсем ясно, как это будет работать, и в каких городах можно будет применить подобную концепцию. В конечном итоге, идея заключается в том, чтобы превратить "традиционно неподвижный городской облик зданий в изменчивую, подвижную систему".