RaidForums: юному хакеру грозит экстрадиция в США

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Гражданин Португалии Диого Сантос Коэльо открыл один из крупнейших в мире хакерских форумов в 2015 году, когда ему было всего 14 лет. В ФБР тогда решили не вмешиваться до тех пор, пока он не подрос, чтобы предстать перед судом как совершеннолетний

В ближайшие месяцы суду в Великобритании предстоит решить, удовлетворять ли запрос США об экстрадиции 21-летнего португальца, который в возрасте 14 лет основал один из самых популярных в мире хакерских форумов RaidForums.

Подросток, известный в сети как "Omnipotent" ("Всемогущий"), руководил форумом, который начинался с невинных розыгрышей пользователей стримингового сервиса Twitch, но вскоре привел к опасным для жизни мистификациям и продаже украденных данных.

Власти давно знали, кто такой "Omnipotent" - гражданин Португалии Диого Сантос Коэльо. Но они не арестовывали его до тех пор, пока он не стал достаточно взрослым, чтобы предстать перед судом как совершеннолетний. Должны ли были власти вмешаться раньше?

RaidFourms: розыгрыши, угрозы взрыва и утечка данных

"Omnipotent" основал Raidforums, чтобы создать собственную рейдерскую платформу. Идея в основном заключалась в том, чтобы разыгрывать людей, злоупотребляя прямыми трансляциями.

"Если на Twitch заканчивается один прямой эфир, он позволяет всем зрителям перейти на чужой Twitch, - объяснил Вакас Ахмед, автор статьи о кибербезопасности в HackRead Media. - Это началось как хорошая идея, которая превратилась в катастрофические розыгрыши. Они запугивали людей. Они угрожали бомбами".

Вакас Ахмед Euronews / Kaspersky

"Raidforums был самым популярным форумом для утечек и взломов. Это был огромный, не только форум, но и торговая площадка, обменная платформа", - сказал Марко Преусс, директор GReAT в Kaspersky Europe.

"Цель утечки данных изначально заключалась в том, чтобы показать, насколько хорош этот человек как хакер. Они сливали данные, получали комплименты от других, а потом шли за еще более крупной рыбой", - рассказал Вакас.

Вскоре молодые хакеры поняли ценность данных, к которым они смогли получить доступ, и начали их продавать.

"Тогда "Omnipotent" начал все разрешать, - продолжил Вакас. - Он начал предоставлять посреднические услуги киберпреступникам и хакерам. Raidforums заработал миллионы долларов. ФБР была известна личность Omnipotent в течение последних пяти лет, когда он был подростком".

"The Honeypot"

"ФБР знало, потому что он поехал в США с визитом. Его сразу же взяли под стражу, изъяли его устройства, но не арестовали, - сказал Вакас Ахмед. - Он был несовершеннолетним. Ему бы не дали большой тюремный срок. Поэтому они позволили ему управлять платформой. Они используют ее в качестве приманки, чтобы собрать как можно больше информации о покупателях и продавцах, а затем закрывают ее".

12 апреля 2022 года прокуратура США объявила, что ФБР конфисковало базу данных RaidForums и что США подали запрос на экстрадицию Диого Сантоса Коэльо после того, как он был арестован в Великобритании по запросу Вашингтона.

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья подозреваемого и того, будет ли принят во внимание американским судом тот факт, что на момент запуска сайта он был несовершеннолетним.

Ответственность и последствия

"Детей абсолютно никогда не следует судить за их преступления как взрослых, - говорит профессор Келли Данлап, клинический психолог и дизайнер игр. - Должны ли они нести ответственность? Да. Должны ли быть последствия их действий? Да. Должны ли эти последствия быть такими же, как у взрослого человека, у которого полностью функционирует префронтальная кора головного мозга? Нет."

Келли Данлап Euronews / Kaspersky

"Нередко в США обвиняемые фактически приговариваются к пожизненному заключению, - говорит специалист по экстрадиции Бен Купер Кей Си. - Американские прокуроры, по сути, начинают с момента совершеннолетия, игнорируя тот факт, что некоторые действия могли иметь место, когда обвиняемый был несовершеннолетним. Довольно часто, особенно в делах о киберпреступлениях, у обвиняемых не диагностируется расстройство аутистического спектра. Федеральная пенитенциарная система в США давно не финансируется. И поэтому, особенно в случае аутизма, тюрьмы не учитывают уязвимость, возникающую при этом заболевании".

Бен Купер Euronews / Kaspersky

"Я думаю, что мы должны быть снисходительными к этим людям, - считает Александр Урбелис, юрист по кибербезопасности в компании Crowell and Moring. - У нас есть чрезвычайно талантливая группа людей, которые выясняют, как работают системы. Они могут преступать многие границы, приобретая эти знания, и могут сеять хаос. Но я думаю, что было бы неправильно применять чрезвычайно суровые или несоразмерные уголовные меры к людям, которые, возможно, не всегда понимают последствия своих действий".