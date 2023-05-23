ВОЗ: заменители сахара не помогают похудеть

Euronews

Искусственные сахарозаменители не помогают людям похудеть, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Напротив, они могут быть вредны и приводить к диабету, болезням сердца и даже смерти.

Заменители сахара, такие как стевия, аспартам и сукралоза, не помогают людям похудеть в долгосрочной перспективе, а, напротив, могут представлять опасность для здоровья, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Систематическое изучение имеющихся данных "свидетельствует о том, что использование подсластителей без сахара не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировой массы тела у взрослых и детей", говорится в заявлении ВОЗ.

Организация также предупреждает о потенциальных нежелательных эффектах их использования, таких как повышенный риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у взрослых.

По словам директора ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранки, замена сахара искусственными подсластителями "не помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе". Он отметил, что вместо этого "людям необходимо рассмотреть другие способы снижения потребления свободных сахаров, например, потребление продуктов с сахарами природного происхождения — таких как фрукты и сладкие от природы напитки".

Искусственные подсластители "не имеют питательной ценности", подчеркнул Франческо Бранка.

Крупное исследование, проведенное во Франции в прошлом году, показало возможную связь между искусственными подсластителями и повышенным риском развития рака. А национальные организации здравоохранения, например в Канаде, уже давно предупреждают, что заменители сахара с нулевой или низкой калорийностью не нужны и не полезны.

Аспартам, стевия, сукралоза — в зоне риска

ВОЗ не рекомендует употреблять "все искусственные и встречающиеся в природе или модифицированные непитательные подсластители, которые не классифицируются как сахара, содержащиеся в промышленных продуктах и напитках или продающиеся отдельно для добавления в продукты и напитки".

К ним относятся ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и производные стевии.

Рекомендации не распространяются на средства личной гигиены и ухода, содержащие подсластители без сахара, такие как зубная паста, крем для кожи и лекарства, а также на низкокалорийные сахара и сахарные спирты (полиолы). Эти сахара или производные сахара содержат калории и обычно присутствуют в различных продуктах питания, таких как жевательная резинка без сахара и конфеты без сахара.

Новое руководство вызвало критику

Новое руководство ВОЗ распространяется на всех людей, кроме больных диабетом.

Однако ВОЗ подчеркнула, что оно было оценено как "условное" в связи с разнообразием участников исследований, на основе которых были сделаны выводы, а также с очень сложными привычками потребления подсластителей без сахара.

Некоторые эксперты в области питания поспешили указать на это, заявив, что новые рекомендации в основном основаны на обсервационных исследованиях, которые не устанавливают прямой связи между подсластителями и контролем веса.

Прежде всего, важно понимать, что рекомендации ВОЗ "адресованы правительствам и политикам, а не отдельным людям", сказал заслуженный профессор диетологии и питания в Королевском колледже Лондона Том Сандерс. "Однако из-за того, как они были представлены, люди воспринимают эти рекомендации как прямой совет", — сказал он в интервью Euronews Next, добавив, что ожидает, что они вызовут "большую путаницу среди потребителей".

"С одной стороны, правительство говорит им: "Избегайте напитков с сахаром", а с другой: "Ну, вообще-то вам не следует употреблять искусственные подсластители"".

Обзор ВОЗ "не показывает никаких конкретных негативных эффектов, и они упускают довольно важный эффект — кариес у детей", — добавил Сандерс, отметив, что существуют "четкие доказательства" того, что заменяющие сахар подсластители действительно помогают в лечении зубов.

Сандерс раскритиковал руководство ВОЗ за то, что оно не учитывает "реальную ситуацию в мире", особенно в области диетологии.

"Иногда когда вы пытаетесь заставить людей контролировать вес, то есть снизить потребление калорий, людям может помочь переход на напиток с пониженной или нулевой калорийностью", — объяснил он.

Действительно, искусственные подсластители не имеют питательной ценности, но многие другие вещи в нашем рационе, такие как чай или кофе, также не имеют ее, сказал он, "но, знаете, люди пьют их, а не просто воду, потому что им нравится их вкус".