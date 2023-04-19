Рига увеличивает минимальный оклад в надежде "догнать" инфляцию, для многих прибавка незаметна

По всей Европе увеличивается минимальная заработная плата. В Латвии ее рост достигнет в этом году 24%, что является самым высоким показателем в Европейском Союзе. Но достаточно ли этого, чтобы справиться с растущей стоимостью жизни? Новая европейская директива требует от государств-членов гарантировать адекватную минимальную заработную плату на местах. Корреспондент нашего канала Фанни Горье отправилась в Ригу, чтобы узнать об этом больше.

Незаметный рост

В Латвии минимальная зарплата в текущем году выросла с 500 до 620 евро в месяц. Но на фоне инфляции, составившей в прошлом году 20%, наша героиня, Визбулите, не чувствует разницы.

"Я совсем не ощутила повышения зарплаты, - признается женщина, работающая почтальоном. - Цены сильно выросли на все, даже на продукты. Поскольку я живу с мужем, нам пока удается оплачивать счета, но с трудом. Одна я бы не выжила".

После дискуссий между профсоюзами, работодателями и правительством не было достигнуто компромисса по установлению адекватной минимальной зарплаты, и решение оставили на усмотрение парламента. Мартинс Свирскис, советник по экономической политике латвийских профсоюзов, предпочел бы более высокие надбавки. "Мы рады, что оклад увеличен, потому что переговоры были довольно трудными, - говорит он. - На сегодня средняя зарплата превысила 1400 евро. Ну, а минимальная зарплата должна превысить 700 евро - вот цель, к которой мы стремимся".

Новая директива предлагает странам-участницам использовать 60% медианной зарплаты или 50%в средней зарплаты в качестве ориентира для установления более сбалансированной минимальной планки. В Латвии этот минимум остается одним из самых низких в Европе.

Где больше минимум?

Правила установления минимальной заработной платы не одинаковы во всех странах ЕС. В большинстве стран она фиксируется законодательно. В остальных минимумы обговаривают через профсоюзные соглашения. Разрыв в цифрах велик. Так, минимальная месячная зарплата составляет 2 387 евро в Люксембурге, 1 981 евро в Германии, 620 евро в Латвии и 399 евро в Болгарии.

Новая европейская директива преследует две цели: гарантировать адекватную минимальный доход, чтобы каждый работник мог иметь достойный уровень жизни, и содействовать доступу к коллективным переговорам. Доказано, что адекватный минимальный оклад особенно важен для работающих женщин, мигрантов и малоквалифицированного персонала.

В Европе 60% работников с минимальной заработной платой - женщины. Айя, мать-одиночка, санитарка по профессии, воспитывает 17-летнегор сына. Женщина с трудом сводит концы с концами. "За свою однокомнатную квартиру я плачу около 250 евро - это аренду, телефон, газ и электричество, - рассказывает она. - Сын растет, ему нужны вещи, но обувь, одежда дороги. Мой ребенок учится, мы должны оплачивать проездной. Я стараюсь найти дополнительную работу".

Наряду с другими странами Восточной Европы Латвия - лидер по числу низкооплачиваемых, зачастую малоквалифицированных работников. Эдуард Филипповс, предприниматель и президент ассоциации малых и средних предприятий, призывает к установлению необлагаемой налогом минимальной зарплаты и справедливых, прозрачных взносов в систему социального страхования. "Лично мне пришлось пересмотреть бизнес-модель, - признается он. - Я не могу позволить себе временных работников, не могу привлечь молодежь, потому что социальные взносы слишком высоки".

Филипповс считает, что с работодателями не провели достаточных консультаций. Мартинс Свирскис подчеркивает и важность коллективных переговоров. "Мы требуем, чтобы правительство ввело налоговые льготы на различные бонусы, по которым прошли коллективные переговоры. Это - здравоохранение, питание. А в этом году мы ведем переговоры и по образованию".

Почва для консенсуса

Строительный сектор Латвии, к примеру, сумел договориться о более высокой минимальной зарплате в 780 евро и надеется достичь 900 евро в следующем году. Как властям, бизнесу , профсоюзам и обществу найти компромисс в вопросе определения минимальной адекватной оплаты труда?

На вопросы нашего канала ответила Эвика Силине, латвийский министром благосостояния. Она вспоминает: "Было ясно, что нужно что-то делать, наша минимальная зарплата слишком низка по сравнению c cоседями. Мы исторически зависели от российского газа. В прошлом году наши цены были намного выше, чем в западных странах".

Euronews: "Что можно сделать для улучшения диалога с различными социальными партнерами?"

"Намерением законодателей в прошлом году было выйти примерно на 45% от среднего дохода латышей. Мы остановимся на этой цифре, но не в этом году, нам предстоят более глубокие обсуждения этой темы с деловыми партнерами и профсоюзами, - комментирует министр. - До 2024 года мы должны убедиться, что консенсус возможен, и тогда мы сможем пойти гораздо дальше. Предприниматели говорят о минимальной необлагаемой налогом сумме выплат. Раньше необлагаемая сумма была равна минимальной заработной плате. Сейчас речь идет несколько о другом, и, полагаю, мы продолжим обсуждение этого показателя".

Euronews: "Насколько важна помощь минимальным зарплатам и низким зарплатам для экономики в целом?"

"Одной из моих первых целей было помочь людям, живущим на низкие доходы, получить больше социальных пособий на оплату жилья и другие нужды, - уточняет министр. - Правительство также готово повышать квалификацию наших работников. Наличие людей, которые не могут работать, зарабатывать и жить в соответствии со своими потребностями, не способствует экономическому росту страны. Поэтому есть много направлений, по которым мы будем трудиться. Одним из самых важных является продвижение и инвестирование в тех людей, которые уже не молоды, но вполне могут попытаться обучиться чему-то новому".