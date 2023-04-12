"Креативные" российские хакеры взламывают системы видеонаблюдения в Украине, утверждают в АНБ США

Euronews with AFP

Российские хакеры взламывают камеры видеонаблюдения в украинских кафе с целью сбора информации, заявил во вторник представитель разведки США.

По словам главы отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности Роба Джойса, таким образом россияне пытаются получить информацию о колоннах с гуманитарной помощью.

Выступая в вашингтонском аналитическом центре Центра международных и стратегических исследований, он сказал, что российские хакеры атакуют украинские IT-системы с самого начала полномасштабного вторжения.

"Атаки на украинские организации, будь то финансовые, государственные, частные [или] деловые, продолжаются", - сказал Джойс, отметив, что часто они "просто срывают" операции.

Сотрудник АНБ назвал некоторых российских хакеров "креативными".

"Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к веб-камерам для наблюдения за колоннами и поездами, доставляющими помощь", - сказал он.

"Вместо того чтобы использовать [камеры] из общественных мест, которые доступны в Интернете, они заглядывают в камеры наблюдения в кафе и видят дороги, которые им нужно увидеть", - объяснил Джойс.

Российские хакеры также проводят операции против компаний оборонной промышленности и логистических фирм США, чтобы узнавать о поставках оружия в Украину, продолжает Джойс.

"Они находятся под ежедневным давлением со стороны россиян", - сказал он.

В марте телеканал CNN получил отчет, в котором утверждалось, что европейские военные, энергетические и транспортные организации подвергались атакам российских хакеров.