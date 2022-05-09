В бой идут украинские хакеры

В армии Украины есть и "батальоны" хакеров. Около трех тысяч IT-специалистов каждый день ведут кибератаки на российские сайты. Все действия координируются с главным штабом ВСУ в Киеве.

Цель — разозлить россиян и настроить их против президента Владимира Путина. Украинский разработчик Богдан Ивашко создал программу под названием "Убит тысячей игл", с помощью которой он и другие "кибер-солдаты", завербованные через специальный Telegram-канал, атакуют российские компьютеры.

"Мы пытались разорвать коммуникации, навредить машине пропаганды и внедриться в различные системы российского правительства и других российских структур. Мы выгружаем оттуда данные и пытаемся заблокировать систему", — рассказал Богдан Ивашко. Он — один из немногих хакеров, кто показывает свое лицо. Остальные действуют анонимно.

IT-cпециалисты уже атаковали крупнейший российский банк Сбербанк, обрушивали страницы федеральных СМИ и торговых интернет-площадок.