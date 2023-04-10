В России не исключили, что разблокируют «Твиттер»

Euronews

В российской государственной думе предложили разблокировать «Твиттер» — после того, как владелец компании Илон Маск снял ограничения с англоязычных аккаунтов российских госучреждений.

Также Маск отказался удалять вызвавший гневную реакцию пост Дмитрия Медведева, заявив, что «все новости в какой-то степени пропаганда», так что люди сами должны решать, какую информацию потреблять.

В Москве сочли, что при Маске «Твиттер» меняет политику в отношении России. Сам Маск заявлял, что стремится сделать соцсеть более нейтральной.

В то же самое время жалобу «Твиттеру» подала британская корпорация «Би-би-си»: её аккаунт был помечен как «СМИ со связями в госструктурах». Ранее такие плашки стояли только на аккаунтах российских и китайских СМИ, теперь так оказались помечены многие западные издания. В «Би-би-си» заявили, что корпорация — общественная, и никакого отношения к бюджету королевства не имеет.