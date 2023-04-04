Компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась

Euronews

Virgin Orbit, компания по запуску спутников, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном, подала заявление о защите от банкротства в США после того, как последние попытки найти финансирование провалились. При активах в $243 млн ее долги составляют $153,5 млн.

Это произошло менее чем через неделю после того, как руководство объявило о сокращении 85% персонала, оставив около 100 сотрудников для управления тем, что осталось от бизнеса. Теперь Virgin Orbit будет искать покупателя на свои активы.

"Хотя мы приложили большие усилия для улучшения нашего финансового положения и привлечения дополнительного финансирования, в конечном итоге мы должны сделать то, что лучше для бизнеса", — заявил исполнительный директор компании Дэн Харт. "Мы считаем, что передовая технология запуска, созданная этой командой, будет иметь широкую привлекательность для покупателей".

Процедура банкротства началась через два месяца после того, как компания, основанная Брэнсоном и на 75% принадлежащая Virgin Investments, в январе потерпела неудачу в запуске первого спутника с территории Великобритании.

Компания заявила, что неудачный запуск стал результатом аномалии, из-за которой ракета не смогла набрать необходимую высоту и впоследствии была потеряна.