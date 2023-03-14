Навыки, от которых позволит отказаться искусственный интеллект

За последние несколько месяцев разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) достигли огромных успехов, а его использование резко возросло, особенно после запуска ChatGPT от OpenAI.

Однако, несмотря на то, что кто-то уже начинает готовиться к миру, в котором правит ИИ, следует иметь в виду, что зачастую его успехи и возможности могут быть преувеличены.

Людей пугает неопределенное будущее, в котором они рискуют потерять работу, стабильность и социальную значимость, поскольку их навыки становятся все более легко автоматизируемыми. Однако ИИ всегда будет нуждаться в сотрудничестве с человеком, а иногда и во вмешательстве, чтобы функционировать должным образом.

"Мы не хотим полностью полагаться на ИИ в будущем, ведь что произойдет, если следующим вирусом будет не коронавирус, а огромный компьютерный вирус, который, по сути, выведет из строя все наши компьютеры и уничтожит или заблокирует все наши компьютерные системы?" - задался вопросом в разговоре с Euronews Next Бернард Марр, футурист и автор международных бестселлеров.

Навыки, от которых можно отказаться благодаря искусственному интеллекту

Несмотря на то, что, как ожидается, ИИ не сможет полностью имитировать способности человека, он становится хорошим помощником в выполнении повторяющихся базовых или роботизированных задач.

Это может сэкономить время и предоставить людям пространство для развития особых человеческих способностей, таких как творчество и воображение.

"Люди часто пугаются, когда думают обо всех возможностях, которыми сейчас обладает ИИ. Что это значит для моей работы как человека, который пишет, например, означает ли это, что в будущем такие инструменты, как ChatGPT, будут писать все наши статьи? Ответ - нет. Но что это сделает, так это дополнит нашу работу", - добавил Марр.

Вот пять навыков, которые вы теперь можете не получать благодаря последним разработкам в области ИИ.

1. Написание

Технологию генерации естественного языка ИИ можно использовать для создания простых отчетов, новостных статей и другого контента.

По мере развития языковых возможностей ИИ он будет дополнять работу человека по написанию текстов, обобщая информацию, выдвигая предложения и проводя мозговой штурм идей.

Работники уже используют такие чат-боты, как ChatGPT, для написания контента, относящегося к их сфере, например, команды отдела кадров с описанием должностных обязанностей.

Некоторые люди даже зарабатывают дополнительные деньги, используя ИИ для написания и продажи различных видов книг и контента на Amazon.

2. Художественный дизайн

Инструменты, работающие на базе ИИ, могут сократить объем ручной работы по дизайну, помогая выполнять такие задачи, как генерация изображений, разработка макетов и оптимизация цветовых схем.

Хотя некоторые утверждают, что использование ИИ для создания произведений искусства не является художественным, есть пионеры, использующие ИИ для развития своего стиля и ремесла.

Например, фотограф в Instagram, набравший тысячи подписчиков благодаря потрясающим портретам, признался, что они были созданы с помощью программного обеспечения ИИ Midjourney, а затем подправлены в Photoshop.

3. Ввод данных

"Ввод и обработка данных, вероятно, будут автоматизированы через 5-10 лет. Алгоритмы машинного обучения могут вводить данные быстрее и точнее, чем люди", - сообщила Forbes Имане Адель, исполнительный вице-президент по стратегии в Paymob.

Благодаря алгоритмам машинного обучения, таким как технология оптического распознавания символов (OCR), искусственный интеллект теперь может распознавать и преобразовывать печатный или письменный текст в цифровые данные, сокращая количество ручных ошибок и экономя драгоценное время.

4. Анализ данных

ИИ может быстро анализировать огромные объемы данных, выявляя закономерности и идеи, которые человек может неправильно истолковать или вообще пропустить, что, возможно, приведет к более эффективному принятию решений.

"Сегодня у нас есть ИИ, который может просто просматривать наши данные, анализировать их, выявлять закономерности и делать часть анализа за нас. И благодаря всему этому он может выполнять базовые задачи финансового учета", - сказал Марр в интервью Euronews Next.

5. Редактирование видео

Инструменты для редактирования с помощью ИИ могут помочь людям, не имеющим опыта в редактировании, автоматически выбирая и монтируя лучшие кадры, добавляя переходы и регулируя уровень звука.

Они также могут помочь с такими задачами, как ретушь изображения, стабилизация видео и цветокоррекция. Инструменты ИИ также могут генерировать предварительные просмотры, облегчая пользователям визуализацию конечного продукта.

Будущее работы в эпоху искусственного интеллекта

Благодаря своей способности легко автоматизировать повторяющиеся задачи, искусственный интеллект может стать решением проблемы многолетнего подчинения людей системе, которая заставляет их убивать свой творческий потенциал, чтобы сосредоточиться на выполнении основных скучных задач.

"Надеюсь, что в долгосрочной перспективе ИИ может стать хорошей вещью, потому что, если вы посмотрите на многие виды работ, мы тратим так много нашего удивительного человеческого потенциала, делая то, что на самом деле не приносит большой пользы, - продолжил Марр. -Если мы сможем отвести эту роль машинам и сконцентрировать наше время на вещах, которые действительно добавляют ценность людям в плане зрения творчества, критического мышления и так далее, то это может сделать мир только лучше".

По мнению Марра, отношения между ИИ и людьми должны быть скорее совместными и напоминать отношения между пилотами и автоматическими самолетами.

Хотя самолет может лететь самостоятельно, используя режим автопилота, пилот всегда необходим на борту в случае чрезвычайных ситуаций.

Люди-пилоты могут предложить инновационные и творческие решения, основанные на мышлении, направленном на решение проблем, до которых многим роботам очень далеко, и это относится ко всем сферам жизни, куда проникает автоматизация.

Следовательно, в эпоху искусственного интеллекта важны те навыки, которые делают нас людьми. От креативности до критического мышления, гибкие навыки, как ожидается, займут лидирующие позиции и станут самыми ценными и востребованными навыками на рынке.