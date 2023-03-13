Крах банка SVB: как и почему это произошло

В пятницу банкротство постигло Silicon Valley Bank, заставив его прекратить работу после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки, отпугнув потенциальных инвесторов от банка, известного своими связями с мировыми технологическими стартапами и венчурным капиталом.

Его крах стал крупнейшим крахом американского финансового учреждения с тех пор, как Washington Mutual рухнул в разгар кризиса в 2008 году.

Итак, что нужно знать о причинах этого краха, о том, кто пострадал больше всего, и как это может повлиять или не повлиять на банковскую систему в США и во всем мире.

Повышение ФРС США процентных ставок

Банк SVB сильно пострадал от спада акций технологического сектора в прошлом году, а также от агрессивного плана Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией.

За последние пару лет банк приобрел облигаций на миллиарды долларов, используя, как обычно, вклады клиентов.

Эти инвестиции, как правило, безопасны, но их стоимость упала, поскольку процентные ставки по ним были ниже, чем по аналогичным облигациям, которые были бы выпущены в условиях сегодняшних более высоких процентных ставок.

Обычно это не является проблемой, потому что банки хранят такие облигации в течение длительного времени - до тех пор, пока им не приходится продавать их в чрезвычайной ситуации.

Постепенное сокращение средств у инвесторов SVB

Но клиентами SVB были в основном стартапы и другие компании, ориентированные на технологии, которые за последний год стали все больше нуждаться в наличности.

Венчурное финансирование иссякало; компании не могли получить дополнительные транши финансирования для убыточных предприятий, поэтому им приходилось использовать имеющиеся средства - часто размещенные в банке Silicon Valley Bank, который находился в центре вселенной технологических стартапов.

Поэтому клиенты Silicon Valley начали снимать деньги со своих вкладов.

Поначалу это не было большой проблемой, но в результате снятия средств банку пришлось начать продавать собственные активы, чтобы удовлетворить запросы клиентов.

SVB продал свой портфель облигаций с убытком

Поскольку клиентами Silicon Valley были в основном представители бизнеса и богатые люди, они, вероятно, больше опасались банкротства банка, так как их вклады превышали 250 000 долларов (234 575 евро) или установленный правительством США лимит страхования вкладов.

Это потребовало продажи обычно безопасных облигаций в убыток, и эти убытки увеличились до такой степени, что Silicon Valley Bank стал фактически неплатежеспособным.

Банк попытался привлечь дополнительный капитал через внешних инвесторов, но не смог их найти.

Банковская паника потопила банк

Необычный банк, ориентированный на технологии, был уничтожен старейшей проблемой в банковской сфере и одним из немногих средств, способных гарантированно привести к краху банка - набегом на него.

У банковских регуляторов не было другого выхода, кроме как конфисковать активы Silicon Valley Bank, чтобы защитить оставшиеся в банке активы и вклады.

Что дальше?

В настоящее время эксперты не ожидают, что какие-либо проблемы распространятся шире на банковский сектор.

Могут образоваться вызванные этим некоторые очаги нестабильности, как, например, падение криптовалютного рынка в субботу утром, который, впрочем, позже в течение дня показал признаки восстановления.

SVB был крупным банком, но вел уникальную деятельность, обслуживая почти исключительно мир технологий и компании, финансируемые венчурными инвесторами. Он много работал именно с той частью экономики, которая сильно пострадала в прошлом году.

Другие банки гораздо более диверсифицированы по нескольким отраслям, клиентским базам и географическим регионам.

Тем не менее, эксперты не исключают возникновения экономических последствий, в частности, в секторе технологических стартапов США, если деньги, которые в настоящее время остаются в Silicon Valley Bank, не удастся быстро высвободить.