ВСУ обманывают российскую армию с помощью надувных танков?

Нападение России на Украину привело к резкому росту спроса на оружие и транспортные средства: союзники отправляют Киеву грузы, чтобы помочь стране защитить себя от агрессии.

Война также вызвала всплеск спроса на надувные изделия, которые используются в качестве ложных целей. Бизнес одной такой компании-производителя в прошлом году вырос на треть.

Чешская технологическая компания Inflatech производит более трех десятков различных надувных военных макетов - от танков и бронемашин до самолетов и крупного оружия.

Она даже производит ложные версии американских ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправляются в Украину вместе с военной помощью.

Генеральный директор Inflatech Войтех Фрессер не рассказывает, используются ли их продукция ВСУ в боях против российской армии. В понедельник он сообщил лишь, что в прошлом году продажи его компании выросли более чем на 30 процентов.

В Inflatech ожидают, что рост будет продолжаться еще как минимум три-пять лет.

Хотя Фрессер не стал напрямую отвечать на вопрос о поддержке Украины, он отметил: "Я могу себе представить, что если мы хотим поддержать страну-партнера, которая находится в беде, мы пошлем ей надувные приманки. Возможно, они у нее уже есть, но если нет, то обязательно будут".

Надувнная РЗСО HIMARS AP Photo

Компания Inflatech, расположенная в городе Дечин на севере Чехии, в настоящее время производит до 50 ложных военных целей в месяц. Они поставляются в несколько стран-членов НАТО.

Компания использует легкие материалы, такие как искусственный шелк, но даже при этом вес надувного танка достигает 100 кг. Для работы с таким танком требуется четыре солдата, чтобы его развернуть и надуть достаточно 10 минут.

Ложные цели вносят свой вклад в боевые действия, обманывая войска противника. Камеры и радары фиксируют такую цель, после чего она уничтожается ракетами, на производство которых тратятся куда большие средства.

"Если я заставлю противника уничтожить ложную цель, используя что-то, что стоит в четыре раза, а то и в 20 раз дороже, я выигрываю в экономическом плане", - говорит Фрессер.

Ложные цели, которые изначально были разработаны для учений, могут стоить до 100 000 долларов (93 795 евро) каждая.

Фрессер признается, что предпочел бы делать игрушки для детей, и добавляет: "Но сначала мы должны обеспечить им безопасный мир. Потом, надеюсь, мы вернемся к гражданским проектам".