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Планета бизнеса

Поверх барьеров: ЕС отметит 30-летие единого рынка

 Andrea Bolitho
Поверх барьеров: ЕС отметит 30-летие единого рынка
Авторское право  euronews

Единый рынок в двух словах

Единый рынок Европейского союза, основанный тридцать лет назад - одно из крупнейших  экономических пространств  мира. Товары, услуги, капиталы и граждане в его пределах перемещаются свободно. В  рамках единого рынка  можно уехать за границу - чтобы жить, учиться, работать или отдыхать на пенсии. Можно через интернет покупать товары без привязки к месту, легко возвращать покупку или отменять ее без объяснения причин.

Телефонные звонки между государствами-членами, а также тарифы на перелеты внутри ЕС становятся все дешевле. Для компаний, покупающих и продающих товары в ЕС,  сняты  таможенные пошлины,  налоги и сборы.  Продукция, выпускаемая на общий рынок,  соответствует единым стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Благодаря этой концепции ЕС  получил больше больше рычагов влияния при заключении торговых соглашений с остальным миром.

Здоровье и энергетика

Но единый рынок не статичен, он развивается в зависимости от изменения экономического контекста.Керстин Джорна, генеральный директор управления внутренним рынком при Еврокомиссии, рассказала, какие вызовы и проблемы стоят сегодня перед ее ведомством.

 "Такое ощущение, что сегодня  мы находимся где-то в базовом лагере единого рынка, а впереди - долгая дорога из-за санитарного кризиса (ковид  по-прежнему близко)  и энергетического кризиса на фоне российской агрессии. На этом мы и сосредоточены, - комментирует Джорна. - Возьмем сектор здоровья:  нам нужны вакцины, у нас их не было, когда  все это началось. Но, работая вместе, вместе закупая вакцины,  создавая промышленную цепочку  мы, уверена, получим  достаточно препарата для наших граждан и граждан всего мира.

Второй момент - это энергетическая система. Нам необходимо отказаться от российского ископаемого топлива, и тут единый рынок может помочь в двух направлениях.  Первое - это совместные  закупки необходимых объемов энергии,  второе - совместная работа над ускорением перехода к возобновляемым источникам энергии".

А как специалисты видят будущее  с точки зрения экологического и цифрового перехода?

"Четкая концепция -  ключевой элемент, поскольку  позволяет обосновать и просчитать  такой переход, - убеждена Джорна. - Для проведения анализа вам нужны исходные материалы, технологии, навыки, правовая база, нужно видение того, как рынок отреагирует на новинки. 

Мы сообща  финансируем инновации и исследования,  у нас есть партнеры для развития новых навыков, есть пакет Fit for 55 для пересмотра законодательства ЕС,  мы также содействуем коммерциализации новых продуктов и решений.  Анализ рентабельности привлекает инвесторов, а  нам для реализации  наших замыслов необходимы средства".

Безграничнаяэнергия

Преимущества  единого рынка взял на  вооружение голландский стартап  Skoon Energy. Его профиль - сдача в аренду  батарей, панелей, всего оборудования для генерирования и хранения чистой энергии. Клиенты компании разбросаны по всей Европе, это строительные  предприятия,  порты, продюсерские центры - все, кто стремится сократить потребность в дизеле.

"Мы очень рады, что начинаем бизнес в Европе. Мы базируемся  в Нидерландах и можем легко расшириться на остальные европейские страны - там,  где наше предложение получает развитие, - рассказывает Петер Пауль ван Вурст, директор компании. - У нас среди клиентов  есть продюсерские  группы, снимающие фильмы в разных частях Европы. Неважно, где именно, они в любом случае могут использовать на месте наши решения. Мы без проблем осуществим доставку  через европейские границы".

Сон для беженцев

 В голландском городе Тил Skoon Energy запустила еще один проект -  гибридную энергосистему, обслуживающую  беженцев. Генератор заряжает стоящую рядом батарею, которая затем -  совершенно бесшумно - подает электричество живущим в возведенныхвагончиках семьями.

"Когда вы беженец, получивший кров, вы хотите одного - хорошо выспаться в тишине. Вот почему муниципалитет Тила решил отказаться от дизельного генератора, работающего 24 часа в сутки для обеспечения потребностей этого жилья", - уточняет ван Вурст.

Батарея бесшумна, но у нее есть и другие преимущества: она позволяет сэкономить более 2 тысяч литров дизельного топлива в неделю, а это - 5  тысяч евро и 6 тысяч килограммов  выбросов CO2.