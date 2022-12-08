Поверх барьеров: ЕС отметит 30-летие единого рынка

Единый рынок в двух словах

Единый рынок Европейского союза, основанный тридцать лет назад - одно из крупнейших экономических пространств мира. Товары, услуги, капиталы и граждане в его пределах перемещаются свободно. В рамках единого рынка можно уехать за границу - чтобы жить, учиться, работать или отдыхать на пенсии. Можно через интернет покупать товары без привязки к месту, легко возвращать покупку или отменять ее без объяснения причин.

Телефонные звонки между государствами-членами, а также тарифы на перелеты внутри ЕС становятся все дешевле. Для компаний, покупающих и продающих товары в ЕС, сняты таможенные пошлины, налоги и сборы. Продукция, выпускаемая на общий рынок, соответствует единым стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Благодаря этой концепции ЕС получил больше больше рычагов влияния при заключении торговых соглашений с остальным миром.

Здоровье и энергетика

Но единый рынок не статичен, он развивается в зависимости от изменения экономического контекста.Керстин Джорна, генеральный директор управления внутренним рынком при Еврокомиссии, рассказала, какие вызовы и проблемы стоят сегодня перед ее ведомством.

"Такое ощущение, что сегодня мы находимся где-то в базовом лагере единого рынка, а впереди - долгая дорога из-за санитарного кризиса (ковид по-прежнему близко) и энергетического кризиса на фоне российской агрессии. На этом мы и сосредоточены, - комментирует Джорна. - Возьмем сектор здоровья: нам нужны вакцины, у нас их не было, когда все это началось. Но, работая вместе, вместе закупая вакцины, создавая промышленную цепочку мы, уверена, получим достаточно препарата для наших граждан и граждан всего мира.

Второй момент - это энергетическая система. Нам необходимо отказаться от российского ископаемого топлива, и тут единый рынок может помочь в двух направлениях. Первое - это совместные закупки необходимых объемов энергии, второе - совместная работа над ускорением перехода к возобновляемым источникам энергии".

А как специалисты видят будущее с точки зрения экологического и цифрового перехода?

"Четкая концепция - ключевой элемент, поскольку позволяет обосновать и просчитать такой переход, - убеждена Джорна. - Для проведения анализа вам нужны исходные материалы, технологии, навыки, правовая база, нужно видение того, как рынок отреагирует на новинки.

Мы сообща финансируем инновации и исследования, у нас есть партнеры для развития новых навыков, есть пакет Fit for 55 для пересмотра законодательства ЕС, мы также содействуем коммерциализации новых продуктов и решений. Анализ рентабельности привлекает инвесторов, а нам для реализации наших замыслов необходимы средства".

Безграничнаяэнергия

Преимущества единого рынка взял на вооружение голландский стартап Skoon Energy. Его профиль - сдача в аренду батарей, панелей, всего оборудования для генерирования и хранения чистой энергии. Клиенты компании разбросаны по всей Европе, это строительные предприятия, порты, продюсерские центры - все, кто стремится сократить потребность в дизеле.

"Мы очень рады, что начинаем бизнес в Европе. Мы базируемся в Нидерландах и можем легко расшириться на остальные европейские страны - там, где наше предложение получает развитие, - рассказывает Петер Пауль ван Вурст, директор компании. - У нас среди клиентов есть продюсерские группы, снимающие фильмы в разных частях Европы. Неважно, где именно, они в любом случае могут использовать на месте наши решения. Мы без проблем осуществим доставку через европейские границы".

Сон для беженцев

В голландском городе Тил Skoon Energy запустила еще один проект - гибридную энергосистему, обслуживающую беженцев. Генератор заряжает стоящую рядом батарею, которая затем - совершенно бесшумно - подает электричество живущим в возведенныхвагончиках семьями.

"Когда вы беженец, получивший кров, вы хотите одного - хорошо выспаться в тишине. Вот почему муниципалитет Тила решил отказаться от дизельного генератора, работающего 24 часа в сутки для обеспечения потребностей этого жилья", - уточняет ван Вурст.

Батарея бесшумна, но у нее есть и другие преимущества: она позволяет сэкономить более 2 тысяч литров дизельного топлива в неделю, а это - 5 тысяч евро и 6 тысяч килограммов выбросов CO2.