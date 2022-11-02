Илон Маск объявил во вторник, что Twitter повысит цену на ежемесячную подписку до 8 долларов (ок.500 рублей), что даст всем пользователям право сертификации своих аккаунтов с помощью "голубой галочки" и, в этом случае, позволит сократить объём навязанной соцсетью рекламы.

Социальная сеть и до этого предлагала подписку на платные функции в размере 5 долларов в месяц (цена была поднята минувшим летом), но новый владелец хочет поднять стоимость подписки ещё на 60%, что, возможно, увеличит доходы платформы. Новая подписка также позволит любому пользователю оплатить для себя "голубую галочку", в отличие от существующей системы, которая до сих пор позволяла подтверждать подлинность аккаунта через непрозрачную систему корпоративного "одобрения".

"Нынешняя система господ и плебеев, в которой есть те, у кого есть синяя галочка, и есть те, у кого её нет, - это полный бред", - заявил босс Telsa и основатель Space X.

Власть народу! Синий цвет за 8 долларов в месяц. Илон Маск Владелец Telsa, основатель Space X и новый босс соцсети Twitter

Предложение Маска заменяет Twitter Blue - уже существующую подписку за 5 долл. в месяц - на более удобный режим чтения с инструментами редактирования и возможностью для пользователей верифицировать и подтверждать свою личность с помощью синей галочки.

В настоящее время только определенные профили могут запрашивать такую проверку подлинности, включая правительства, компании, СМИ, а также ВИП-персоны из мира политики, культуры или спорта. Значки могут быть отозваны, если они не соблюдают правила платформы.

Реакция пользователей Twitter на решение Маска была неоднозначной. Некоторые похвалили этот шаг, заявив, что существующая система "несправедлива" и нуждается в изменении. Другие усомнились в том, что новая система верификации будет работать, если её удастся ввести.

Маск, который возглавил Twitter с момента покупки 27 октября, попросил инженеров неустанно работать над перестройкой системы.

Он сказал, что у подписчиков будут и другие преимущества: их твиты будут появляться в приоритетном порядке, они смогут размещать более длинные видео- и аудио- сообщения, и увидят "в два раза меньше рекламы", навязанной сетью.

Цена подписки будет корректироваться в зависимости от валюты каждой из стран, где работает Twitter.

"Это также принесет доход Twitter для дополнительной оплаты создателям контента", - сказал Маск.

Богатейший человек планеты с самого начала наделавшей шума попытки поглощения соцсети заявлял, что собирается встряхнуть Twitter и при этом "помочь человечеству".

Обеспокоенность вызвали, в частности, высказывания Маска о том, что он позволит запрещенным пользователям вернуться на платформу. Это касается, например, бывшего президента США Дональда Трампа. Никаких решений по этому поводу пока обнародовано не было.

В прошлом Маск заявлял, что прибыльность Twitter не является его приоритетом. В то же время, Twitter, чьи доходы на 90% состоят из поступлений от рекламы, гораздо менее прибылен по сравнению со своими соседями из Кремниевой долины: Meta (материнская компания сетей Facebook и Instagram) и Google (владеющая также и видеохостингом YouTube).