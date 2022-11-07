Илон Маск призвал голосовать за республиканцев

Илон Маск призвал американцев голосовать на промежуточных выборах в Конгресс за республиканцев. Свою рекомендацию владелец Tesla и SpaceX объяснил необходимостью уравновесить президента-демократа.

"Разделение власти помогает обеим партиям не впадать в крайности, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс", — написал Илон Маск в Твиттере. "Ярые сторонники демократов или республиканцев никогда не голосуют за другую сторону, поэтому независимые избиратели решают, кто будет у власти", — добавил он.

В последнее время Илон Маск, недавно купивший Twitter, всё чаще пытается влиять на мировую политику. Так, например, в октябре миллиардер заявил, что Крым должен быть российским, на аннексированных территориях — проведено новое голосование, а Украина — остаться нейтральной.