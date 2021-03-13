Блокировка "Твиттера": лицемерие соцсети или цензура Кремля | Куб

Роскомнадзор раскритиковал “Твиттер” за отказ удалять и блокировать “противоправные ссылки и публикации” и замедлил траффик социальной сети на территории России.

“Твиттер”, который всего несколько месяцев назад заблокировал Дональда Трампа, назвал принятые меры “ограничением общественной дискуссии”. Что это? Лицемерие или борьба с цензурой?

Имеет ли глобальная социальная сеть право игнорировать местные законы? Депутат Государственной думы Александр Хинштейн считает, что нет.

“Как «твиттерянин» с многолетним стажем, я не в восторге от замедления траффика Твиттера, - написал он. - Но,как глава @infokomitet_gd и автор соответствующих законодательных норм, понимаю,что дальше мириться с игнором наших законов нельзя”.

Власти говорят, что нападение на “Твиттер” произошло из-за того за то, что с 2017 года компания не удалила более трех тысяч сообщений с незаконной информацией. Критики считают, что это попытка протестировать систему, созданную для "суверенного рунета".

Владислав Здольников, основатель Red Shielf VPN: “Добро пожаловать в «суверенный интернет». Это ваше первое с ним знакомство. Я постоянно писал, что главный смысл закона «о сувенирке» — установка всем операторам подконтрольного государством DPI, который расширяет их возможности: даёт возможность «ограничивать скорость», блокировать по протоколам, чистому SNI и так далее”.

А как по вашему: замедление работы “Твиттера” - это попытка навести порядок или ввести цензуру? За первые часы опроса большинство наших читателей назвали действия Роскомнадзора цензурой.

Блокировка соцсетей - это эффективный способ добиться большего контроля? #куб#опрос — Euronews на русском (@euronewsru) March 12, 2021

“Отряды Путина” с нашими читателями не согласны.

Некоторые пользователи “Твиттера” усмотрели в ответе соцсети политический подтекст.

Евгений Фельдман, журналист: “С учетом критики соцсетей в Штатах, не удивлюсь, если твиттер решит порвать рубаху на груди и побороться с роскомнадзором ради красивой позы в американских медиа”.

Пытаясь заблокировать “Твиттер”, Роскомнадзор случайно заблокировал несколько государственных сайтов. “Роскомнадзор, остановись”, - пишет блогер Рустем Адагамов.

Блокировка госресурсов спровоцировала всплеск остроумия.

Для кого-то замедление “Твиттера” - возможность вспомнить о старых хобби.

Сергей Смирнов, главред “Медиазоны”:

“Поскольку твиттер почти отключили намерен начать читать книгу, которая лежит уже лет 6 как минимум. Реально ооочень давно собирался прочитать, но все никак.”

А что думаете вы? Поможет ли блокировка социальных сетей защитить Рунет от незаконного контента? Ограничит ли это свободу слова? Заходите на наши аккаунты в социальных сетях, делитесь своим мнением, и до новых встреч в “Кубе”!