Узбекистан: элитный туризм в Самарканде

"Silk Road Samarkand" - новейший туристический кластер Узбекистана, который открылся этой осенью. Этот курорт с множеством современных роскошных отелей, велнес-услуг, ресторанов, развлечений и достопримечательнстей стал новым этапом развития местной туристической индустрии. Его флагманский отель - 5-звездочный Samarkand Regency Amir Timur.

Роланд Обермайер, генеральный менеджер кластера отелей Samarkand Regency Amir Timur и Savitsky Plaza:

"Роскошного сервиса не существовало, а теперь есть набор отелей со стандартами 4, 5 звезд, 5 звезд делюкс, и это нечто совершенно новое. Мы называем это курортом назначения, вы можете провести здесь 3 дня, 4 дня, неделю. Мы предлагаем конгрессный туризм, деловой туризм, кулинарный туризм на таком уровне, которого не было в прошлом".

В комплексе "Silk Road Samarkand" было создано более 2000 рабочих мест, что расширило возможности трудоустройства местных жителей, которые в противном случае могли уехать работать за границу.

Акмаль Бахритдинов - консьерж класса люкс. Его ассистент Умид - студент первого курса Самаркандского университета туризма, и это его первая работа.

Умид Улугбеков, помощник консьержа, Samarkand Regency Amir Timur Hotel:

"Для меня работа здесь - это уникальная возможность получить мировой опыт, не выезжая из родного города. Это, я думаю, большая удача. Такое раньше было невозможно в Самарканде".

От горничной до инженера по кондиционерам - возможности в индустрии гостеприимства чрезвычайно разнообразны. Весь персонал обучается по международно признанным стандартам, чтобы обеспечить гостям уровень сервиса класса люкс.

Диас Халкулов, генеральный директор "Silk Road Samarkand":

"Обучение у нас проводится в разных направлениях: и компьютерные программы, и навыки обслуживания гостей, коммуницирование, предоставление правильного сервиса, видение гостиничного бизнеса в целом - мы обучаем системе предоставления гостям сервиса наивысшего класса".

Олимжон и Святослав - одни из первых матросов флотилии "Silk Road Samarkand". Они учились этой профессии с нуля у своего наставника, опытного боцмана. Лодки доставляют туристов в сердце кластера - Вечный город, построенный в стиле эпохи Шелкового пути.

Олимжон Аллаёров, матрос "Silk Road Samarkand":

"Я учусь на факультете рекреационного туризма, эта профессия является частью рекреационного туризма, я получаю опыт в нем, это даст мне хороший толчок в будущем".

Святослав Кипин, старший матрос "Silk Road Samarkand":

"Для меня это работа мечты, так как с самого детства я увлекаюсь техникой, механизмами и так далее. Освоить в Узбекистане эту профессию - это счастливый шанс, потому что у Узбекистана нет выхода ни в моря, ни в океаны. Так что получить данные знания здесь, я считаю, это уникально".

Ожидается, что новые туристы, которые приезжают на курорт по делам или в оздоровительные поездки, также посетят знаковые места Самарканда, известного своим прошлым на Шелковом пути. Это означает толчок для экономики города.

Галина Полонская, Euronews:

"Ожидается, что "Silk Road Samarkand" удвоит число туристов в регионе и вдохновит их остаться здесь подольше, что создаст еще больше рабочих мест".

Эта художественная галерея в Самарканде представляет работы местных художников и дизайнеров. Владелица галереи надеется, что новые отели проложат путь для развития ремесленного туризма.

Альфия Валиева, арт-директор галереи "Айсель":

"Если к нам будут приезжать туристы со всего мира, значит мы будем творить еще больше, а это даст нам возможность привлекать еще больше золотых рук".

Единственный туристический центр такого масштаба в Центральной Азии "Silk Road Samarkand" уже сейчас становится востребованным направлением.