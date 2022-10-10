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Марокканский лидер по устойчивому развитию - о новой бизнес-модели и качествах лидера

Access to the comments Комментарии
 Damon Embling
Марокканский лидер по устойчивому развитию - о новой бизнес-модели и качествах лидера
Авторское право  euronews

Для Ханане Муршид из группы ОСР концепция устойчивого развития идет рука об руку с идеей развития своей компании и марокканской экономики в целом.

Производство и климат

Инженер по образованию, она использует технологии и инновации, чтобы сделать марокканскую компанию по производству удобрений ОСР углеродно-нейтральной к 2040 году. "Для меня устойчивое развитие - это образ жизни, образ мышления, это ответственность и полная гармония с окружающими нас сообществами, с планетой", - говорит Муршид.

В качестве исполнительного директора по устойчивому и "зеленому" развитию в OCP Group она работает над тем, чтобы обеспечить бережное отношение бизнеса к окружающей среде.

"Я много лет была инженером-химиком, отвечала за производство удобрений, электростанций, это очень помогло мне увидеть реальность, осознать воздействие бизнеса на окружающую среду", - объясняет женщина.  - Работая в "поле", я стала осознавать последствия изменения климата на практике".

Стремление к устойчивости

OCP, марокканская госкомпания, производит удобрения из фосфатного сырья. Процесс требует потребления огромного количества воды и энергии. Поэтому возникает вопрос, как сделать эту деятельность устойчивой?

"Для нас наша миссия глобальна, мы служим человечеству, работаем над продовольственной безопасностью. Мы много инвестировали в то, чтобы сделать устойчивое развитие центральной частью нашей стратегии, - рассказываете Ханане Муршид. - Мы также разрабатываем устойчивые дорожные карты по потреблению воды, энергии и ресурсов. К сожалению, количество органического сырья в мире, недостаточно для обеспечения всех потребностей планеты в удобрениях", - резюмирует она.

Ее группа инвестирует значительные средства в технологии и инновации, такие как опреснение воды, ветровая и солнечная энергия. Цель - стать углеродно-нейтральноым производством к 2040 году. Но 18 лет - это долгий путь в постоянно меняющемся мире.

О вреде стереотипов

 Ханане было нелегко стать лидером в отрасли, где традиционно доминируют мужчины. "Самая большая проблема - это стереотипы, - признается она. - Многие люди считают, что это мужская сфера и женщинам в ней не место. Другие женщины вокруг также борются с подобным мнением".

Ханане Муршид получила награду Всемирного делового совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD). Она считает, что многим обязана руководству OCP, стоящему на позициях равноправия и инклюзии.

Мы спросили Хванане, что, по ее мнению, характеризует успешного лидера. "Я думаю, все просто", - комментирует она. - Когда у вас и команды есть взаимопонимание, здравый смысл и общая цель, то работа идет очень легко".