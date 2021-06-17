Дизайнер-урбанист: "Пандемия не приведет к гибели городов"

Глобальная пандемия заставила нас задуматься о нашем здоровье в более широком смысле.

Лондонский городской дизайнер и архитектор Хала Эль Акел выявила связь между тем, где мы живем и работаем, и нашим личным благополучием.

По мнению этого новатора отрасли, это большое поле для работы. Как директор PLP Architecture и член-основатель исследовательского центра PLP Labs, Хала выступает за новые технологии и свежее мышление, чтобы улучшить и спроектировать города завтрашнего дня.

"Я чувствую, что нам нужно немного дистанции и пространства, чтобы проанализировать, что произошло в этом году, как именно это повлияло на нас", - говорит Хала, родом из Ливана.

"Я не думаю, что нас ждет гибель города, офисной работы, или центральных торговых улиц, потому что есть вещи, которых нам не хватает в изоляции".

Hala El Akl euronews

"Самое важное – это то, что в сознании людей выявилась связь - связь между окружающей средой и их здоровьем. Мы в PLP Labs разрабатываем инструменты, которые помогут улучшить это взаимодействие, помогут обществу понять эту связь и принять меры".

Новые технологии, такие как искусственный интеллект, играют все большую роль в дизайне городов, жилых домов и офисов завтрашнего дня.

"Мы в PLP провели несколько пилотных проектов в разных средах – работаете ли вы самостоятельно, что, если у вас больше света, окружены ли вы зелеными насаждениями", - рассказывает Хала.

Hala El Akl euronews

"Я думаю, что технологии и носимые устройства позволяют нам точно измерить эту связь, и не просто сказать: «Я хочу поставить здесь зеленую стену, потому что так лучше".

Некоторые боятся нашествия роботов, но Хала открыта для новых технологий.

"Для меня это удовольствие, потому что это освобождает меня от систематичности, повторения и позволяет использовать свой мозг более стратегически", - говорит Хала.

Устойчивое развитие - это тема, которая проходит через инновационные дизайнерские проекты Халы. Дизайнер считает его частью "инстинкта самосохранения".

"Если вы посмотрите на нашу работу за последние 10 лет, то заметите две вещи", - поясняет Хала.

"Первая - это инновации и прорыв. Например в жилом пространстве – это первое здание совместного проживания в Великобритании.

"Другой пример - самая большая деревянная крыша в Европе или здание, которое мы спроектировали в Нидерландах, под названием The Edge, которое было названо самым умным и зеленым зданием в мире", - продолжает архитектор.

"И второй аспект - как нам интегрировать устойчивость в то, что мы делаем. И за последние 10 лет наши ключевые проекты неплохо соединили это воедино".