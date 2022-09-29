Строительство магистрали Rail Baltica: подальше от России, поближе к Европе

Крупнейший инфраструктурный проект в Балтийском регионе за сто лет: магистраль Rail Baltica протяженностью 870 км соединит столицы Литвы, Латвии и Эстонии с Варшавой и остальной Европой. Новая ветка позволит интегрировать железнодорожные сети трёх бывших советских республик в транспортную систему Евросоюза. Но речь не только об инфраструктуре: для ЕС это ещё один способ попрощаться с наследием СССР и громко заявить об окончательном возвращении стран Балтии в европейскую семью.

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Разговоры о межбалтийском железнодорожном сообщении активно велись на протяжении 1990-х годов, в 2001 году министры транспорта Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о сотрудничестве. Пришлось ждать ещё почти 10 лет для того, чтобы власти трёх республик, а также представители Польши и Финляндии поставили свои подписи под меморандумом о намерениях.

Более 30 лет после распада СССР дорога из Вильнюса в Таллин всё ещё занимает 7 часов, а благодаря новой линии время в пути сократится до 3 часов 38 минут.

После завершения строительства Rail Baltica из Польши можно будет ездить в страны Балтии на поезде. В список станций входят Таллин, Пярну, Рига, Паневежис, Каунас и Вильнюс. Ожидается, что пассажирские поезда будут развивать максимальную скорость 234 км/ч.

Карта проекта. Rail Baltica

ЦЕНА ВОПРОСА

Проект не из дешёвых: его ориентировочная стоимость – 5,8 млрд евро. Тем не менее прогнозируемая прибыль может достигать 16,2 млрд евро. Чтобы строительство магистрали не превратились в неподъёмное бремя для бюджета стран Балтии, ЕС берёт на себя до 85% расходов. Финансирование поступает через фонд "Соединяющаяся Европа" (Connecting Europe Facility – CEF). На данный момент объём капиталовложений составил 824 миллиона евро.

Учитывая масштабы проекта, одна только прокладка новой ветки создаст 13 000 прямых рабочих мест с полной занятостью, строительство может способствовать созданию ещё 24 000 рабочих мест в сопутствующих отраслях.

Линия Rail Baltica существенно укрепит грузовой коридор "Северное море – Балтика" – один из приоритетных маршрутов Трансъевропейской транспортной сети, включающий такие города, как Роттердам, Берлин и Варшава.

Согласно плану, скорые поезда будут курсировать по Rail Baltica до 8 раз в день в каждом направлении. Помимо увеличения пассажирских перевозок, проект также снизит расходы на фрахт и ускорит транспортировку грузов.

Проект высокоскоростного поезда. Rail Baltica

ВСТАТЬ НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Возможно, более важным для ЕС, чем экономические перспективы проекта, является его политический посыл. Во время советской оккупации страны Балтии, в которых использовался европейский стандарт колеи (1435 мм), были вынуждены перейти на т.н. "русскую колею" с шириной 1524 мм.

Эта разница сильно ограничивала возможности железнодорожного сообщения между странами Балтии и Европой, поскольку, чтобы пересечь польско-литовскую границу, вагоны необходимо было "переобувать".

С точки зрения экономики и движения грузов страны Балтии долгое время оставались в орбите Кремля. После обретения независимости Латвия, Литва и Эстония взяли курс на сближение с Брюсселем. Три республики присоединились к НАТО в марте 2004 года, а в мае последовало их вступление в ЕС, что вызвало резкое недовольство в Москве. Таллин, Рига и Вильнюс стремились повысить совместимость своих транспортных сетей с остальными странами ЕС. Война, которую Владимир Путин развязал против Украины, сделало это жизненно необходимым.

В августе проектом заинтересовались также с точки зрения перевозки военных грузов. По словам министра транспорта Латвии, "в нынешних геополитических условиях" стратегическое значение проекта Rail Baltica возрастает. "Особенно важно обеспечить надёжную связь с Западной Европой и в полной мере использовать новое железнодорожное транспортное сообщение для повышения обороноспособности нашей страны", – заявил чиновник.

Переход на европейские рельсы – далеко не единственная задача, стоящая перед балтийскими государствами, стремящихся уменьшить свою зависимость от России. Ещё одним наследием советской оккупации стало подключение стран Балтии к российской сети электроснабжения. Из-за опасений, что Кремль отключит подачу электроэнергии, Латвия, Литва и Эстония договорились ускорить процесс десинхронизации с энергосистемой РФ и подключением к сетям континентальной Европы к 2025 году.

В июле агентство Reuters сообщило, что страны Балтии экстренно подключат к европейской сети операторов в течение 24 часов, если Россия внезапно "дёрнет рубильник".

ОЧАГ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Не обошлось без споров. Больше всего критики в адрес Rail Baltica звучит в Эстонии. В своём интервью платформе Emerging Europe, Прийт Хумал, тартуский политик и глава общественной организации Avalikult Rail Balticust ("Публично о Rail Baltica"), сравнил проект со строительством скоростной магистрали HS2 в Великобритании. По его словам, в обеих странах, гигантская стройка вызвала полемику, но основное различие заключается в показателях ВВП. "Rail Baltica в три раза дороже для Эстонии, чем HS2 для Великобритании", – говорит Прийт Хумал. Надёжность фондов ЕС также вызывает вопросы: любое сокращение финансирования по линии ЕС должно быть компенсировано правительствами стран, что может вызвать ещё большее недовольство граждан.

Несмотря на эти опасения, пока строительство разных участков ветки идёт по плану, маловероятно, что намеченная на 2026 год сдача объекта будет сорвана.