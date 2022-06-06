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Украина

Железнодорожная инфраструктура Украины под ударом

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Последствия удара по вагоноремонтному заводу
Последствия удара по вагоноремонтному заводу   -   Авторское право  Natacha Pisarenko/AP

В результате российского вторжения в Украину повреждены семь тысяч километров железнодорожных путей. В воскресенье в Киеве ракетным ударам подвергся вагоноремонтный завод. В минобороны РФ назвали целью удара поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и бронетехнику, размещенные в корпусах предприятия. 

Руководство акционерного общества "Украинская железная дорога" заявляет, что на территории завода нет военной техники.

"Россия пытается уничтожить нашу железнодорожную инфраструктуру, а ремонт вагонов, в частности, перевозящих зерно, это часть инфраструктуры. Это также важно понять в широком контексте, потому что российские войска очень много раз нападали на наши подстанции, которые необходимы для стабильной подачи на железные дороги ",  - говорит заместитель главы Наблюдательного совета Сергей Лещенко. 

По оценкам министерства инфраструктуры, в стране разрушены 21 железнодорожный вокзал и 49 железнодорожных мостов. В целом экономике Украины нанесен ущерб в 600 миллиардов долларов.