Железнодорожная инфраструктура Украины под ударом

В результате российского вторжения в Украину повреждены семь тысяч километров железнодорожных путей. В воскресенье в Киеве ракетным ударам подвергся вагоноремонтный завод. В минобороны РФ назвали целью удара поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и бронетехнику, размещенные в корпусах предприятия.

Руководство акционерного общества "Украинская железная дорога" заявляет, что на территории завода нет военной техники.

"Россия пытается уничтожить нашу железнодорожную инфраструктуру, а ремонт вагонов, в частности, перевозящих зерно, это часть инфраструктуры. Это также важно понять в широком контексте, потому что российские войска очень много раз нападали на наши подстанции, которые необходимы для стабильной подачи на железные дороги ", - говорит заместитель главы Наблюдательного совета Сергей Лещенко.

По оценкам министерства инфраструктуры, в стране разрушены 21 железнодорожный вокзал и 49 железнодорожных мостов. В целом экономике Украины нанесен ущерб в 600 миллиардов долларов.