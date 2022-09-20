Подводная дорога протяженностью более 18 километров: в Балтийском море полным ходом идёт строительство Фемарнбельтской линии - самого длинного в мире подводного железнодорожного и автомобильного туннеля, который соединит Германию и Данию.

Мегапроект стоимостью более 10 млрд евро, крупнейший инженерный проект из когда-либо осуществлённых в Дании, - это часть программы Европейской комиссии Ten-T, направленной на укрепление транспортных линий и взаимосвязей на континенте.

Учитывая важность этого амбициозного проекта, ЕС выделил на строительство туннеля 1,1 миллиарда евро.

После завершения строительства в 2029 году поездка по железной дороге между Гамбургом и Копенгагеном сократится с 4,5 часов до 2,5 часов и позволит поездам продолжать путь за пределами Дании в Швецию, Норвегию и Финляндию.

На фоне общих похвал по поводу заявленной скорости и экологичности транспортного сообщения, некоторые защитники окружающей среды выступают решительно против строительства, ссылаясь на экологические последствия.

Немецкий Союз охраны природы и биоразнообразия NABU выразил свою обеспокоенность по поводу потенциального ущерба экологии пролива Фемарн-Бельт, охраняемой территории Евросоюза.

Однако датский подрядчик Femern A/s, строящий туннель, заявил и своей уверености в том, что "побочные эффекты от строительства носят временный характер".

Сохранение природы или устойчивое развитие?

"В результате реализации проекта будут созданы обширные участки новых природных зон. На суше будет создано 300 га прибрежных болот, а в море мы создаём 42 га новых рифов", - заявил в интервью Euronews Хенрик Винсентсен, исполнительный директор компании Femern A/S.

Защитники природы всё же сомневаются, соответствует ли этот проект "зеленым" амбициям Европейской комиссии.

"Это не только проект для подводной железнодорожной ветки, но и четыре полосы для легковых и грузовых автомобилей. И, насколько мы понимаем, он не особо способстует развитию транспортной сети в Европе, - говорит Мальте Зигерт, глава природоохранного союза NABU. - "Особенно потому, что Дания хочет рефинансировать проект за счет сбора денег от дорожного трафика".

Хотя экоактивисты утверждают, что существующая 160-километровая ветка достаточна для нынешнего объёма трафика, строительная компания-подрядчик убеждена, что более короткий путь пойдет на пользу и пассажирам, и климату.

"Туннель увеличит пропускную способность и разгрузит железнодорожные и автомобильные сети Дании, а также создаст значительную экономию времени, энергии, топлива и выбросов CO2 для транзитного транспорта. Именно поэтому Европейская комиссия назвала Фемарнбельтский туннель приоритетным проектом", - рассказал Винсентсен в интервью Euronews.

Подробнее об этом проекте - в видеоматериале выше.