Сколько на самом деле стоит автомобиль?

Если отказаться от автомобился в пользу велосипеда или даже пеших прогулок, это не только сократит вредные выбросы и улучшит ваше здоровье, но и позволит сэкономить значительные суммы денег. Во всяком случае, к таким выводам приходят эксперты, которые анализируют реальную стоимость содержания и использования личного автотранспорта.

Масштаб проблемы

Оказалось, что владение автомобилем обходится гораздо дороже, чем думают люди. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature в 2020, немецкие автомобилисты в своих оценках занижали ежедневные траты почти вдвое по сравнению с реальными цифрами.

Недооценка будущих расходов не только позволяет автопроизводителям представлять свои разработки в более выгодном свете. Это мешает росту популярности таких альтернативных видов транспорта, как каршеринг или велосипед. Общественный транспорт и пешие прогулки выглядят на этом фоне менее привлекательно по сравнению с использованием личного автомобиля.

Неучтённые расходы

Большинство людей при выборе автомобиля исходят и его цены, показателей экономии топлива, вместительности, мощности двигателя и безопасности. Речь идёт, как правило, о покупке, которую принято тщательно обдумывать и анализировать. Автомобиль – одна из самых дорогих вещей, которые может себе позволить человек.

Между тем, покупатели далеко не всегда уделяют равное внимание расходам на содержание транспортного средства в течение всего срока службы, на топливо, амортизацию и стоимость ремонта, не говоря уже о налогах и страховке. А эти траты могут быть значительными.

По любви, а не по расчёту

Почему же у автомобилистов такие пробелы в представлениях? В реальности затраты и финансовый аспект – это лишь один из многих факторов, которые оценивают люди, когда размышаляют о приобретении автомобиля. Другой важный фактор – эмоциональная привязанность.

Для многих покупателей автомобиль – это не просто средство передвижения или «рабочая лошадка». Люди выбирают машины, в том числе, влюбляясь в них. На этом долгие годы играли и производители. Они обращали внимание прежде всего на чувства, которые вызывает вождение. Эстетическое доводили до совершенства в соответствии со вкусами и представлениями конкретной эпохи. Сами рекламные лозунги об «автомобиле мечты» показывают, что людям предлагают купить автомобиль не просто для перемещения в пространстве, а потому, что им нравится вождение.

Это обстоятельство – одна из слабостей нынешних стратегий развития дорожного движения, которые основываются на представлениях, будто люди готовы пересмотреть своё отношение к транспорту, если использование личных автомобилей станет более дорогим и менее удобным.

Личное против общественного

Это не работает. Несмотря на все принятые меры и агитацию, только в Великобритании зарегистрированы более 30 млн новых автомобилей. В 2022 г. этот показатель уменьшился всего на 0,3%. В Евросоюзе число используемых автомобилей к 2020 г. увеличилось до 250 миллионов.

Машина по-прежнему приоритетный выбор европейцев для поездок на работу. Похоже, автовладельцы готовы смириться с потерями времени или оплатой дополнительных сборов за парковку, за пробки.

Дело ещё и в том, что автомобиль – это очень личное пространство. В салоне машины можно общаться с семьёй, друзьями, слушать музыку, просто проводить время в комфорте, изолированно от внешнего мира.

Как разбить влюблённость?

Эксплуатация автомобилей обходится дорого. Авторы уже упомянутого исследования в журнале Nature полагают, что, если бы автомобилисты осознавали реальную стоимость владения машиной, они бы чаще выбирали альтернативные виды транспорта. По оценкам специалистов, из-за финансового аспекта количество автовладельцем может сократиться на 37% в ближайшие годы, а число поездок на автобусах и поездах увеличится примерно на 8 и 12%.

Для этого предлагают доносить до потенциальных покупателей данные о стоимость владения авотмобилем. Например, можно было маркировать автомобили в автосалонах в соответствии с годовыми тратами на содержание машины – как сейчас делают с рейтингом энергопотребления для бытовых товаров. Информацию о средних расходах на эксплуатацию личного автотранспорта можно было бы использовать в общенациональных рекламных кампаниях, чтобы подталкивать потребителей к более точному расчёту стоимости вождения.

Наконец, исследователи предлагают активнее пропагандировать другие формы передвижения: «Для коротких поездок отдавайте предпочтение ходьбе или езде на велосипеде, «Подумайте о каршеринге», «Ежедневно пользуйтесь общественным транспортом» и т.д.

Насколько это будет эффективным, если такая кампания начнётся, – вопрос открытый.