English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Мобильность

Сколько на самом деле стоит автомобиль?

Access to the comments Комментарии
 David Walsh  & Андрей Позняков
Пробка в Бостоне
Пробка в Бостоне   -   Авторское право  AP Photo/Charles Krupa

Если отказаться от автомобился в пользу велосипеда или даже пеших прогулок, это не только сократит вредные выбросы и улучшит ваше здоровье, но и позволит сэкономить значительные суммы денег. Во всяком случае, к таким выводам приходят эксперты, которые анализируют реальную стоимость содержания и использования личного автотранспорта.

Масштаб проблемы

Оказалось, что владение автомобилем обходится гораздо дороже, чем думают люди. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature в 2020, немецкие автомобилисты в своих оценках занижали ежедневные траты почти вдвое по сравнению с реальными цифрами.

Недооценка будущих расходов не только позволяет автопроизводителям представлять свои разработки в более выгодном свете. Это мешает росту популярности таких альтернативных видов транспорта, как каршеринг или велосипед. Общественный транспорт и пешие прогулки выглядят на этом фоне менее привлекательно по сравнению с использованием личного автомобиля.

Неучтённые расходы

Большинство людей при выборе автомобиля исходят и его цены, показателей экономии топлива, вместительности, мощности двигателя и безопасности. Речь идёт, как правило, о покупке, которую принято тщательно обдумывать и анализировать. Автомобиль – одна из самых дорогих вещей, которые может себе позволить человек.

Между тем, покупатели далеко не всегда уделяют равное внимание расходам на содержание транспортного средства в течение всего срока службы, на топливо, амортизацию и стоимость ремонта, не говоря уже о налогах и страховке. А эти траты могут быть значительными.

По любви, а не по расчёту

Почему же у автомобилистов такие пробелы в представлениях? В реальности затраты и финансовый аспект – это лишь один из многих факторов, которые оценивают люди, когда размышаляют о приобретении автомобиля. Другой важный фактор – эмоциональная привязанность.

Для многих покупателей автомобиль – это не просто средство передвижения или «рабочая лошадка». Люди выбирают машины, в том числе, влюбляясь в них. На этом долгие годы играли и производители. Они обращали внимание прежде всего на чувства, которые вызывает вождение. Эстетическое доводили до совершенства в соответствии со вкусами и представлениями конкретной эпохи. Сами рекламные лозунги об «автомобиле мечты» показывают, что людям предлагают купить автомобиль не просто для перемещения в пространстве, а потому, что им нравится вождение.

Это обстоятельство – одна из слабостей нынешних стратегий развития дорожного движения, которые основываются на представлениях, будто люди готовы пересмотреть своё отношение к транспорту, если использование личных автомобилей станет более дорогим и менее удобным.

Личное против общественного

Это не работает. Несмотря на все принятые меры и агитацию, только в Великобритании зарегистрированы более 30 млн новых автомобилей. В 2022 г. этот показатель уменьшился всего на 0,3%. В Евросоюзе число используемых автомобилей к 2020 г. увеличилось до 250 миллионов.

Машина по-прежнему приоритетный выбор европейцев для поездок на работу. Похоже, автовладельцы готовы смириться с потерями времени или оплатой дополнительных сборов за парковку, за пробки.

Дело ещё и в том, что автомобиль – это очень личное пространство. В салоне машины можно общаться с семьёй, друзьями, слушать музыку, просто проводить время в комфорте, изолированно от внешнего мира.

Как разбить влюблённость?

Эксплуатация автомобилей обходится дорого. Авторы уже упомянутого исследования в журнале Nature полагают, что, если бы автомобилисты осознавали реальную стоимость владения машиной, они бы чаще выбирали альтернативные виды транспорта. По оценкам специалистов, из-за финансового аспекта количество автовладельцем может сократиться на 37% в ближайшие годы, а число поездок на автобусах и поездах увеличится примерно на 8 и 12%.

Для этого предлагают доносить до потенциальных покупателей данные о стоимость владения авотмобилем. Например, можно было маркировать автомобили в автосалонах в соответствии с годовыми тратами на содержание машины – как сейчас делают с рейтингом энергопотребления для бытовых товаров. Информацию о средних расходах на эксплуатацию личного автотранспорта можно было бы использовать в общенациональных рекламных кампаниях, чтобы подталкивать потребителей к более точному расчёту стоимости вождения.

Наконец, исследователи предлагают активнее пропагандировать другие формы передвижения: «Для коротких поездок отдавайте предпочтение ходьбе или езде на велосипеде, «Подумайте о каршеринге», «Ежедневно пользуйтесь общественным транспортом» и т.д.

Насколько это будет эффективным, если такая кампания начнётся, – вопрос открытый.