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Понтеведра приглашает ходить пешком

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 Carlos Marlasca
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Понтеведра приглашает ходить пешком
Авторское право  euronews

Все больше европейских городов ставят на экологичность и безопасность. В испанской Понтеведре власти приняли решение о максимальном расширении пешеходного периметра. В выигрыше, похоже, все.

Периметр вокруг центра Понтеведры -  четко очерченный предел, где автомобили могут передвигаться с определенной свободой. В старом городе и на прилегающих улицах этого испанского города с населением чуть более 80 тысяч человек пешеходы имеют абсолютный приоритет. Всего за два десятилетия Понтеведра превратилась из ветшающего города в привлекательное место для жизни. Элена переехала сюда из Мадрида и не жалеет.

"Здесь все очень близко,  прямо за домом -  медицинский центр, больница тоже рядом, есть несколько супермаркетов, - говорит женщина. - Тут вообще никуда далеко за основными услугами добираться не надо".

Гуляешь и покупаешь

Модель городского устройства а оказывает влияние и на местный бизнес, магазины, рестораны: этот сектор за годы перепланировки и реформ вырос на 73% .

"Люди выходят гулять, идут пешком,  заглядывают к нам. Для местного бизнеса это - гораздо более выгодный вариант, - рассказывает владелец велосипедного магазина Виктор Риобо.

Изменения начались в 1999 году. Первым делом была проведена  реконструкция старого города, он стал полностью пешеходным. Затем была разработана четкая стратегия популяризации этой меры у населения.

Сезар Москера, представитель муниципалитета, поясняет: "В каждом городе есть главная коммерческая улица, артерия, которая определяет его характер. Если сделать ее пешеходной или как минимум удобной для пешеходов, то город получит сигнал: ограничение автомобилей - это круто и современно!"

Во сколько выходить?

Власти  разработали карту,  напоминающую план метрополитена в мегаполисе. Она помогает рассчитать время на пешеходное перемещение между различными пунктами.

Карта поощряет пешеходное знакомство со старым городом, отмечают гости Понтеведры.  

В центре города дорожное движение ограничено скоростью в 10 км в час, причем автомобили допускаются лишь на короткое время и по веским причинам.

"С тех пор как власти решили провести реорганизацию,  в Понтеведре достигли важнейшего показателя: за  десять с лишним  лет здесь не погиб в ДТП ни один пешеход!  Власти также постарались сделать город безопасным в ночное время".

Это достигается за счет освещения, которое, с одной стороны, позволяет избежать неприятных темных углов,  а с другой - обеспечивает максимальную видимость для пешеходов в местах, где они  встречаются  с автомобилями. Освещение адаптируются к человеческому  восприятию: фонари  белее в первые часы  сумерек, когда  активность на улицах высока, а затем меняют цвет и интенсивность, как будто приглашая к успокоению.

В 2014 году ООН назвала Понтеведру самым комфортным городом Европы. Местные власти не стоят на месте и собираются расширить пешеходный периметр.