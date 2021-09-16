"15-минутный город": счастливая жизнь в мегаполисе

Можно ли жить в мегаполисе и не тратить время на дорогу, забыть о пробках и удовлетворять все свои основные потребности, вроде работы или развлечений, в непосредственной близости от дома? Добро пожаловать в "15-минутный город", проект мегаполиса будущего, который планирует воплотить в жизнь мэр Парижа Анн Идальго.

Концепция настолько популярна, что подобные идеи планируется осуществить в Италии, Австралии, США, Индии и даже Китае. В Москве "15-минутный город" может появиться к 2030 году в рамках редевелопмента территории "ЗИЛ-Юг".

Мы поговорили с создателем и разработчиком "15-минутного города", профессором Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Карлосом Морено, чтобы больше узнать о том, как выглядит его мегаполис будущего.

Что такое “15-минутный город”?

“15-минутный город” - это город, у жителей которого есть доступ к большинству услуг в непосредственной близости от дома. Мы хотим, чтобы люди тратили меньше времени на дорогу на работу, за покупками, к врачу, в места культуры и отдыха. Отказавшись от одной лишь поездки на работу, можно сэкономить час утром и вечером. “15-минутный город” - это город удачной близости от дома. Люди становятся счастливее, потому что перестают тратить время зря.

Нам необходимо изменить ритм жизни в мегаполисе, поборов бесполезные передвижения и на машине, поскольку они сильнее всего загрязняют окружающую среду и вызывают пробки, и в общественном транспорте, в котором в час пик скапливается много людей.

Как можно не ездить на работу?

В мегаполисах, как Йоханнесбург в Южной Африке, люди тратят время в пробках. AP Photo

Во время пандемии нам пришлось поменять ритм работы, потому что надо было работать из дома. Так мы увидели на практике, что это возможно. Поэтому мы хотим разгрузить транспорт и места скопления услуг, продвигая удаленную работу, но не работу из дома с ноутбуком на коленях, кошками, собаками и детьми. Речь идет о децентрализации работы.

Мы отметили, что, даже работая удаленно один или два дня в неделю, мы уже экономим много времени. Представители многих профессий могут работать дистанционно. Например, это журналисты. Ехать куда-то целый час, чтобы сидеть за компьютером в офисе, - бессмысленно, лучше сидеть за компьютером недалеко от дома. И это означает, что нужно создавать новые пространства для удаленной работы.

Так пытаются сделать в Италии, в Милане, например, с “15-минутным городом”. Специалисты разрабатывают концепт, который называется “Близкая работа”, "Lavoro prossimo", обустраивая места в городе, так называемые “хабы”, куда можно прийти работать. Не все могут работать из дома, но многие могут работать недалеко от дома.

Мы хотим также продвигать эту идею в Лондоне. В журнале International Workplace UK был опубликован опрос, согласно которому главным запросом молодежи от 20 до 40 лет, которые с пандемией открыли для себя возможность частично работать удаленно, стала смена ритма работы. Они экономят время и становятся счастливее. Все от этого выигрывают. На работу в офис надо идти только тогда, когда иначе работу не сделать.

Что еще необходимо изменить?

Далее мы хотим лучше и больше использовать то, что уже было построено. В таком городе как Париж - сотни тысяч квадратных метров, но потенциал зданий используется только на 30-40%. Это означает, что 60-70% времени здание пустует. Поэтому мы хотим, чтобы здания использовались гораздо больше, возможно, для тех мероприятий, для которых они не были изначально построены. Это называется “хронотопия” - одно место, много назначений, квадратные метры, которые могут выполнять и другие функции.

Сегодня в школе мы учимся, в офисах работаем, в спортзале занимаемся спортом, в клубе танцуем, но можно же делать иначе. В клубе, например, можно заниматься спортом днем, потому что работать клуб начинает только с 10 вечера. Мэрия Парижа решила открыть здания школ по выходным. До начала воплощения проекта “15-минутный город” они были закрыты. Сейчас школы открыты по выходным, и местные жители могут там организовывать какие-то мероприятия.

Надо себе представить лучшее использование того, что уже было построено. Париж, например, весь застроен, но на востоке больше офисных зданий, а на севере - жилых кварталов. Теперь все нужно трансформировать и перемешать. Париж начал проекты передела офисов в жилые помещения, а жилые дома пытаются трансформировать так, чтобы там можно было получать другие услуги.

Нужно ли менять транспортную инфраструктуру города?

В Париже активно развивают велосипедную инфраструктуру. AFP

Да. Необходимо отдать общественное пространство не машинам, а людям. Например, с началом школьного года мэрия Парижа решила, что территории вокруг 185 городских школ станут исключительно пешеходными и велосипедными. Это часть программы, которая направлена на то, чтобы создать город, в котором можно ходить и заниматься другими делами, а дети могут спокойно находиться на улице.

Конечно, нужны велодорожки, чтобы передвигаться с меньшим выбросом углекислого газа, куда угодно. Конечно, городу нужны зеленые насаждения и вода, чтобы бороться с изменением климата. Конечно, мы хотим создать больше услуг.

Как быть с теми, кто против изменений?

Конечно, будут недовольные. В каждом городе мира, включая Париж, есть недовольные, что бы мы ни делали, но важно понимать, предлагаем ли мы изменения, которые улучшат качество жизни для большинства. Высокое качество жизни для большинства - это общее благо. Это то, что позволяет гарантировать город “для всех”, а не для избранного меньшинства, избежать джентрификации. Для того, чтобы всего этого добиться нужно убедиться, что доступ к услугам не обуславливается наличием денег.

На сегодняшний день мы не просто находимся в состоянии изменения климата. Мы находимся в том, что американские и европейские ученые называют “climate emergency”, “чрезвычайная климатическая ситуация”. Нам необходимо достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В Европе мы уже замечаем, что трагические события, вроде наводнения в Германии, случаются почти каждый день. Нам нужно изменить наш стиль жизни, это обязательно.

Нужно уменьшать количество СО2 и вредных частиц в воздухе. Нам нужен более здоровый воздух, вода. Нам нужно собрать мусор, отдать публичные пространства людям, создавать удобства ближе к дому, использовать меньше пластика. Нам нужно лучше заботиться о своем здоровье. Мы это четко увидели с пандемией ковида. Ковид нам показал, что удобства ближе к дому - это благо, поскольку места большого скопления людей оказались опасными для здоровья.

“15-минутный город” - это одно из предлагаемых решений, как жить иначе. Не единственное, но все же. Мы видим, что мы идем в ногу со временем, поскольку во всем мире, не только в Европе, но и в Америке и на других континентах существуют проекты, схожие с “15-минутным городом”, которые проходят и в больших, и в средних, и в маленьких городах. Успех этого проекта не зависит от размера города, он зависит от политической воли.

Может ли “15-минутный город” увеличить разницу между богатыми и бедными?

В современных городах уже очень много неравенства, города разделены. Мы отправили много людей в пригороды, подальше, снизив там цены на жилье. И мы им говорим: “Тратьте час в электричке и благодарите бога, что у вас есть работа. Кто рано встает, тому бог подает”. Именно с этим и борется наш проект.

“15-минутный город” и дополнительный проект “Территория 30 минут” для больших дистанций стремится уравнять людей в шансах на достойную жизнь. Сегодня бедные тратят час в дороге на работу утром и вечером, а люди, которые живут в центре, дорого платят за квадратный метр или за съем, и у них все рядом. С нашей точки зрения, этого больше нельзя терпеть. Нельзя продолжать строить жилье еще дальше, удлинять ветки пригородных поездов, говоря, что люди все равно доедут до центра.

Мы хотим, чтобы города стали многоцентричными, чтобы качество жизни в так называемых плохих районах улучшилось, потому что мы там обустроим места для работы, парки, различные услуги, доступ к культуре и спорту, потому что мы улучшим инфраструктуру, установим качественные велодорожки. Со временем, это поможет побороть неравенство, потому что давление на квадратный метр упадет. Чем лучше качество жизни и услуг в разных районах, тем сбалансированнее цены на недвижимость.