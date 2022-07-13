Миру до гендерного равенства осталось 130 лет

Европе и Северной Америке для достижения социального равенства мужчин и женщин при нынешних темпах потребуется около 60 лет, а всему миру — более 130: Всемирный экономический форум опубликовал новый "индекс гендерного разрыва". Тяжёлый удар по равноправию нанёс коронакризис, последствия которого в этой области, по мнению экспертов ВЭФ, придётся устранять ещё долго.

Саадия Захиди, управляющий директор ВЭФ:

"Конечно, за прошедший год был достигнут некоторый прогресс. Но если мы взглянем в целом на 16 лет и посмотрим на то, что произошло с начала пандемии, то станет совершенно ясно, что на пути к гендерному равенству мы отошли назад, и даже восстановления экономики за минувший год оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дополнительные 36 лет, которые потребуются для достижения гендерного равенства. Так что предстоит ещё много работы".

"Индекс гендерного разрыва" рассчитывается на основе множества показателей — доходов, доступа к ресурсам и услугам, участия в социальной и политической жизни.

Среди традиционных лидеров — скандинавские страны, на последнем месте оказался Афганистан. Россия в прошлом году была на 81-м месте из 156 — в основном по критерию участия в политике.