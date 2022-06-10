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Текстовая трансляция Euronews | Украинская армия нанесла удар по позициям РФ

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 Euronews
Украинский солдат в развалинах дома в Северодонецке, 8 июня 2022 г.
Украинский солдат в развалинах дома в Северодонецке, 8 июня 2022 г.   -   Авторское право  Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Украинская армия нанесла удар по российским позициям в Херсонской области на юге страны, сообщается на странице штаба украинской армии в Facebook. Этот регион почти полностью находится под контролем российских войск. Киев опасается, что Москва намерена провести здесь референдум по вопросу присоединения к России.

"Наша авиация нанесла удары по российским позициям, местам сосредоточения техники и личного состава, складам в районе пяти населенных пунктов Херсонской области", - говорится в тексте.

В этом регион площадью около 28 000 квадратных километров, граничащем с Черным и Азовским морями, до войны проживали более миллиона человек.

Наблюдатели отмечают, что один из российских переговорщиков упомянул 1 июня о предстоящей организации референдума на оккупированных российскими войсками территориях с целью аннексии, который может состояться в июле. 

Украинские солдаты "держатся стойко в Северодонецке, Лисичанске и других городах Донбасса, которые Россия "считает своими целями" и где продолжаются интенсивные уличные бои. Об этом заявил в четверг вечером в традиционном обращении президент Украины. 

Северодонецк -  стратегический город для контроля над всем Донбассом. Ледовый дворец, один из символов города, был уничтожен в результате вызванного российским обстрелом пожара, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в Telegram. 

Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинской армии, российская армия обстреляла более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях; украинские силы отразили семь атак. Киев ежедневно оплакивает "до 100 погибших и 500 раненых" в ходе боевых действий, заявил в четверг министр обороны Алексей Резников.

Четверо иностранных военных добровольцев, включая француза, погибли, сражаясь с российским вторжением в Украину, по данным Международного легиона защиты Украины (LIDU), официального органа иностранных бойцов-добровольцев.

На этой неделе Россия заявила, что уничтожила "сотни" иностранных боевиков с начала своего вторжения 24 февраля и остановила поток новых прибывающих. Точное количество иностранцев неизвестно. В начале марта, вскоре после российского вторжения, президент Зеленский заявил, что добровольцами стали 16 000 иностранцев, но эта цифра не может быть подтверждена независимой экспертизой.

Euronews ведёт прямую текстовую трансляцию 107-го дня войны в Украине.

11:38

Поставки на Украину вооружений и боевой техники в большом количестве увеличивает возможность их попадания на чёрный рынок, поскольку Украина "не обладает полным контролем за своей территорией". Такое мнение в пятницу выразил старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) Симон Веземан в интервью британскому телеканалу "Скай ньюс".

11:31
Хоть и война, а купаться хочется. Женщины на берегу Днепра, Киев, 9 июня 2022 года (AP Photo/Natacha Pisarenko)
11:24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников активнее взаимодействовать с населением, чтобы не допустить развития ситуации по украинскому сценарию.
"Проиграем битву за людей - грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны", - сказал он в пятницу на семинаре-совещании по вопросам работы с населением на местном уровне. 
"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020-м и после (речь идет о выборах белорусского президента и событиях после - прим. ТАСС), мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине", - отметил он.
Лукашенко считает, что "все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на этом островке" - в Белоруссии. "Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информации, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять", - указал он. 

11:13

Один человек погиб и шестеро ранены в результате обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими военными, говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР. Макеевка является вторым по численности городом в ДНР, его население превышает 300 тысяч человек. 

11:11
Роман Жиленков (слева) и ещё один волонтёр благотворительной организации "Восток SOS" помогают пожилой женщине во время эвакуации в Краматорске, 26 мая 2022 года. Водители-добровольцы рискуют всем, чтобы доставить гуманитарную помощь украинцам, находящимся за линией фронта, и помочь многим из них спастись. Маршруты опасны и длинны, и водители рискуют быть задержанными, получить травмы или погибнуть (AP Photo/Francisco Seco)
11:05

 Учения "Твердый щит" интегрированных в систему литовского министерства обороны добровольческих военизированных подразделений с участием специально прибывших из Латвии и Эстонии аналогичных отрядов начались на юго-востоке Литвы. Об этом сообщило в пятницу командование литовской армии.

По его данным, "целью учений является отработка действий по планированию военных операций и их проведению в зоне ответственности добровольческих подразделений во взаимодействии с подразделениями регулярной армии и союзников по НАТО". В маневрах, помимо добровольческих сил стран Балтии, участвуют подразделения территориальной обороны Польши, рейнджеров Великобритании и Национальной гвардии США. Литва привлекла к учениям более тысячи человек.

К Добровольческой службе охраны края, как в Литве официально именуются эти военизированные формирования, приписаны 5,2 тысячи человек. Они совмещают выполнение соответствующих задач с обычной работой. В течение года доброволец примерно на 30 дней привлекается к сборам, чаще всего это происходит в выходные.

11:01

"Сложно решать международные проблемы в момент, когда вы боретесь с собственной политической партией", - считает Дэвид Лоуренс, научный сотрудник аналитического центра по международным отношениям Chatham House (его цитирует The Associated Press).

У британского премьера Бориса Джонсона много противников в Лондоне и в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе, но в Киеве его встречают очень тепло. Его твёрдая позиция против российского вторжения, подкреплённая 3 миллиардами фунтов стерлингов (3,5 миллиарда евро) в виде военной и гуманитарной помощи, завоевала ему много поклонников. Пекарня в столице Украины даже создала лакомство под названием "Борис Джонсон": торт из слоеного теста, увенчанный безе и мороженым, смутно напоминающий белокурую шевелюру британского лидера.

Лоуренс думает, что голосование консерваторов по доверию премьер-министру не помешает дальнейшему взаимопониманию Джонсона и Зеленского. По мнению эксперта, слабость Джонсона вряд ли окажет серьёзное влияние на поддержку Украины со стороны Великобритании.
 

10:46

Россия должна взять на себя ответственность за "незаконный суд" над британцами, приговорёнными накануне к смертной казни за участие в военных действиях на стороне Украины. 28-летнего Эйдена Аслина и 48-летнего Шона Пиннера приговорил к высшей мере суд поддерживаемой Россией самопровозглашенной ДРН, которая не признана на международном уровне, подчёркивается в заявлении Форин-Офиса.

Оба британца были членами украинского военного подразделения и были захвачены в плен в Мариуполе. Министр Робин Уокер назвал случившееся "незаконным судом при фиктивном правительстве". Он добавил, что Великобритания будет использовать "все дипломатические каналы, чтобы доказать, что это военнопленные, с которыми следует обращаться соответствующим образом" в рамках обязательство по Женевской конвенции.


 

10:21

Украинская армия нанесла удар по российским позициям в Херсонской области на юге страны, сообщается на странице штаба украинской армии в Facebook. Этот регион почти полностью находится под контролем российских войск. Киев опасается, что Москва намерена провести здесь референдум по вопросу присоединения к России.  

"Наша авиация нанесла удары по российским позициям, местам сосредоточения техники и личного состава, складам в районе пяти населенных пунктов Херсонской области", - говорится в тексте. 

В этом регион площадью около 28 000 квадратных километров, граничащем с Черным и Азовским морями, до войны проживали более миллиона человек.

Наблюдатели отмечают, что один из российских переговорщиков упомянул 1 июня о предстоящей организации референдума на оккупированных российскими войсками территориях с целью аннексии, который может состояться в июле. В марте 2014 года Россия провела референдум в Крыму, после чего аннексировала полуостров. 

10:15
Вид на склад семян подсолнечника, поврежденный в результате обстрела в районе Званики, восточная Украина, 9 июня 2022 года (AP Photo/Bernat Armangue)