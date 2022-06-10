Украинская армия нанесла удар по российским позициям в Херсонской области на юге страны, сообщается на странице штаба украинской армии в Facebook. Этот регион почти полностью находится под контролем российских войск. Киев опасается, что Москва намерена провести здесь референдум по вопросу присоединения к России.

"Наша авиация нанесла удары по российским позициям, местам сосредоточения техники и личного состава, складам в районе пяти населенных пунктов Херсонской области", - говорится в тексте.

В этом регион площадью около 28 000 квадратных километров, граничащем с Черным и Азовским морями, до войны проживали более миллиона человек.

Наблюдатели отмечают, что один из российских переговорщиков упомянул 1 июня о предстоящей организации референдума на оккупированных российскими войсками территориях с целью аннексии, который может состояться в июле.

Украинские солдаты "держатся стойко в Северодонецке, Лисичанске и других городах Донбасса, которые Россия "считает своими целями" и где продолжаются интенсивные уличные бои. Об этом заявил в четверг вечером в традиционном обращении президент Украины.

Северодонецк - стратегический город для контроля над всем Донбассом. Ледовый дворец, один из символов города, был уничтожен в результате вызванного российским обстрелом пожара, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в Telegram.

Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинской армии, российская армия обстреляла более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях; украинские силы отразили семь атак. Киев ежедневно оплакивает "до 100 погибших и 500 раненых" в ходе боевых действий, заявил в четверг министр обороны Алексей Резников.

Четверо иностранных военных добровольцев, включая француза, погибли, сражаясь с российским вторжением в Украину, по данным Международного легиона защиты Украины (LIDU), официального органа иностранных бойцов-добровольцев.

На этой неделе Россия заявила, что уничтожила "сотни" иностранных боевиков с начала своего вторжения 24 февраля и остановила поток новых прибывающих. Точное количество иностранцев неизвестно. В начале марта, вскоре после российского вторжения, президент Зеленский заявил, что добровольцами стали 16 000 иностранцев, но эта цифра не может быть подтверждена независимой экспертизой.

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