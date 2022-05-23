Форум в Давосе: Зеленский рассказал, какими должны быть антироссийские санкции

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит на фоне войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, призвал участников встречи к ужесточению санкций против России. По его словам “максимальные” меры еще не приняты. Украинский лидер хочет добиться полного эмбарго на российскую нефть, запрета на доступ всех российских банков к глобальным финансовым системам и прекращения всей торговли с Россией.

Зеленский призвал все компании, которые все еще работают в России, прекратить свою деятельность в этой стране. Об этом в интервью Euronews говорила и экс-министр финансов Украины Наталья Яресько. "Каждый доллар налогов, которые платят компании США, Франции, Германии, Великобритании и других стран, оставшихся вести бизнес в России, идет на бомбы взрывающиеся над родильными домами, и финансирование солдат, насилующих детей. Мы должны остановить это, и мы должны прекратить подпитывать российскую экономику", - заявила Яресько.