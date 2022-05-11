"Быстрая мода" рискует проиграть под натиском экобрендов

Индустрия моды - это настоящий тяжеловес " стоимостью" в 2,8 триллиона евро. Сюда входит все - от одежды до сумок, от обуви до спортивных аксессуаров. Но основным источником дохода отрасли остается быстрая мода - стремительно отшиваемые коллекции, сбываемые по смешными ценам.

Дешевые платья и планета

Быстрая мода имеет высокие экологические издержки. Рынок ежедневно наводняют тысячи новых моделей, что делает его прибыльным, но далеко не "зеленым".

К известным брендам масс-фэшн относятся, к примеру, Zara, H&M, UNIQLO, GAP, Forever 21 и TopShop. Согласно отчету Фонда Эллен Макартур, британской благотворительной организации, в США каждую секунду выбрасывается на свалки или сжигается грузовик одежды.

Отрасль ежегодно производит 92 миллиона тонн текстильных отходов и потребляет 93 миллиарда кубометров воды, этого количества достаточно, чтобы удовлетворить потребности пяти миллионов человек.

Экологически чистые ткани

Одним из наиболее эффективных способов создания этичной одежды является выбор экологически чистых тканей. Группа Lenzing Group работает в текстильной отрасли уже полвека. Покупая одежду, вы, возможно, видели марку Tencel. Это основной бренд тканей Lenzing, производимых с опорой на принципы циркулярной экономики.

Стефан Зилафф, генеральный директор Lenzing Group, считает, что текстильному сектору предстоит долгий путь совершенствования: " Думаю, всегда полезно оперировать цифрами. Говоря об углеродной нейтральности, нулевой уровень - конечно, задача-максимум. Давайте вспомним, где мы находимся сегодня. В нашей отрасли уровень переработки отходов составляет один процент. Так что нам предстоит долгий путь, он начинается с вас и с меня...Мы должны принимать правильные решения: меньше покупать, а если покупать, то выбирать качественную одежду, реже ее стирать. И тогда мы сообща сможем продвинуть отрасль по пути безотходного производства".

Бутылки и стиль

Медленная мода для многих является новой концепцией. На Ближнем Востоке ее приветствуют и поддерживают. В Дохе, к примеру, растет число сторонников экодизайна, они мыслят творчески и стремятся сделать экологичность своей новой визитной карточкой.

RSPR - первый в Катаре бренд , который выпустил коллекцию из полностью переработанных пластиковых бутылок. Основательница, Рина Салех не боится инноваций, она первой использовала антимикробную ткань для изготовления масок в начале пандемии. Заказы семьи эмира Катара способствовали росту популярности ее марки.

"Наша обязанность - просвещать потребителей, - считает Рина. - Важно дать им понять, что выбор экологичной, этичной продукции не означает, что вы не будете модными и не будете крутыми".

Найти экономически эффективный способ превращения бутылок в одежду оказалось непростой задачей, но Рина уже собирается выпустить вторую коллекцию, а вырученные средства направить на социальную помощь по всему миру.

Устойчивая мода в Катаре формируется и в других формах. Здешние старшеклассники участвуют в проекте Project Upcycle, их инициатива недавно получила награду Global Impact ( от THIMUN Qatar).

Одежда быстрая или виртуальная?

Мы видим, как стремительная виртуализация бизнеса, расчетов и контактов (тут и блкочейн, и Метавселенная) привлекают внимание представителей мира искусства и моды.

Все больше брендов и крупных розничных компаний представляют эксклюзивные коллекции в виртуальных шоурумах. Вирутализация привычных предметов и вещей материального мира рассматривается специалистами как перспективный тренд. Верно ли говорить, что он потеснит быструю моду?

Нам ответил Аким Берг, старший партнер группы McKinsey and Company и соавтор ежегодного отчета "Состояние моды". "Ключевые факторы в отрасли - рост и устойчивость, вот только совместимы ли они? Я думаю, что Метавселенная совершенно точно может быть устойчивой, ведь речь идет о виртуальных технологиях. И да, там, я считаю, есть возможности для роста. Но и в цифровом пространстве нужно постоянно говорить об устойчивости, причем так, чтобы эту идею оценили, поддержали покупатели, чтобы она оставалась жизнеспособной бизнес-опцией для брендов".