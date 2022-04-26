"Свобода слова - это основа функционирующей демократии, а Twitter - это виртуальный форум, где обсуждаются вопросы жизненно важные для будущего человечества". Так Илон Маск прокомментировал заключение им сделки по покупке социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Самый богатый человек мира, основатель SpaceX и Tesla написал также: "Я надеюсь, что даже мои самые яростные критики не уйдут с платформы".

В конце марта Маск намекал, что недоволен политикой цензуры Twitter. В числе забаненных этой платформой есть даже экс-, а на тот момент действующий президент США Дональд Трамп. В нынешней администрации Белого дома комментировать покупку Twitter Маском не стали, но подчеркнули, что социальные сети не могут быть местом распространения фейк-ньюс и разжигания ненависти.

"Не имеет значения, кто именно управляет Twitter, президент давно обеспокоен влиянием крупных технологических платформ и их воздействием на повседневную жизнь, он давно настаивает на том, чтобы эти платформы несли ответственность за любой причиненный вред", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Поддержку Маску выразил сооснователь Twitter и его бывший генеральный директор Джек Дорси. Twitter должен быть "не компанией, а общественным благом", а Илон Маск - единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи", - написал он.