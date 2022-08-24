Twitter обвинили в халатности

Бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил компанию в небрежном обращении с пользовательской информацией, "вопиющих недостатках" в сфере кибербезопасности и недостаточных усилиях по удалению фальшивых и спамерских аккаунтов на платформе.

Обвинения прозвучали на фоне судебной тяжбы Twitter с Илоном Маском, который отказался от плана приобрести компанию.

Twitter обвинения отвергает.

Затко уволили из компании в этом году. Представитель Twitter сообщил газете The Wall Street Journal, что причиной увольнения стало "неэффективное руководство и слабые результаты".