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мир

Twitter обвинили в халатности

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 Euronews
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Стоимость акций Twitter снизилась после заявлений бывшего главы безопасности компании
Стоимость акций Twitter снизилась после заявлений бывшего главы безопасности компании   -   Авторское право  Richard Drew/AP

Бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил компанию в небрежном обращении с пользовательской информацией, "вопиющих недостатках" в сфере кибербезопасности и недостаточных усилиях по удалению фальшивых и спамерских аккаунтов на платформе.

Обвинения прозвучали на фоне судебной тяжбы Twitter с Илоном Маском, который отказался от плана приобрести компанию.

Twitter обвинения отвергает.

Затко уволили из компании в этом году. Представитель Twitter сообщил газете The Wall Street Journal, что причиной увольнения стало "неэффективное руководство и слабые результаты".